سکه های تاریخی در ترمینال زنجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبدی افزود: ماموران واحد انتظامی مستقر در ترمینال مسافربری شهرستان زنجان در حین گشت زنی به فردی که در حال پرسه زنی بود مشکوک شده، متهم را زیر نظر گرفته و با مشاهده رفتار غیرطبیعی، وی را برای بررسی بیشتر به مقرر انتظامی منتقل کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از متهم چهار سکه تاریخی قدیمی کشف شد که موضوع تحت رسیدگی است.

فرماندهی انتظامی شهرستان زنجان در ادامه از دستگیری یک سارق مغازه خبر داد و افزود: با تلاش ماموران یگان امداد نیز یک سارق مغازه که اقدام به شش فقره سرقت از مغازه جوشکاری کرده بود دستگیر شد.



چاپ مقالات پژوهش های قرآنی به صورت کتاب



دانشگاه پیام نور استان زنجان مقالات برگزیده سومین جشنواره پژوهش های قرآنی را به صورت کتاب چاپ کرد.



کتاب مقالات جشنواره پژوهش های قرآنی شامل 46 مقاله برگزیده سومین جشنواره پژوهش های قرآنی است.



مقالات برگزیده جشنواره پس از داوری از بین 170 مقاله ارسالی به دبیرخانه سومین جشنواره پژوهش های قرآنی در دانشگاه پیام نور استان زنجان انتخاب شده است.



فراخوان دریافت مقاله سومین جشنواره پژوهش های قرآنی در چهار محور قرآن و اهل بیت(ع)، قرآن و بصیرت، قرآن و جنگ نرم و قرآن و علوم انسانی برگزار شد.



کتاب مجموعه مقالات جشنواره پژوهش های قرآنی در صد نسخه و 927 صفحه به همت آقایان دکتر سید محمد موسوی دبیر جشنواره پژوهش های قرآنی و رئیس دانشگاه پیام نور و اصغر حاج علی اکبری قائم مقام جشنواره و مدیر فرهنگی دانشگاه چاپ شده است.



از 6 مقاله برگزیده سومین جشنواره پژوهش های قرآنی در مراسمی تقدیر شد.