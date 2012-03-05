"کوفی عنان" به سوریه سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری به نقل از "نبیل العربی" دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش داد که "کوفی عنان" دبیر کل سابق سازمان ملل متحد روز شنبه به سوریه سفر خواهد کرد.



خاطر نشان می شود کوفی عنان اخیرا به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه انتخاب شد.