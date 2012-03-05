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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

خبر فوری/

"کوفی عنان" به سوریه سفر می کند

"کوفی عنان" به سوریه سفر می کند

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از سفر دبیر کل سابق سازمان ملل متحد به سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری به نقل از "نبیل العربی" دبیر کل سازمان ملل متحد گزارش داد که "کوفی عنان" دبیر کل سابق سازمان ملل متحد روز شنبه به سوریه سفر خواهد کرد.

خاطر نشان می شود کوفی عنان اخیرا به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه انتخاب شد.

کد مطلب 1552535

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