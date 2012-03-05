خیابانهای نیر برای استقبال از نوروز مرمت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عباداللهی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه اعلام برنامه های نوروزی این شهرستان یکی از مهمترین دلایل ماندگاری گردشگر را وجود مراکز اقامتی مطلوب، وضعیت مساعد راهها و و ایجاد امکانات بهینه برشمرد

وی مهمترین اولویت در حوزه گردشگری این شهرستان را افزایش مدت زمان ماندگاری مسافران عنوان کرد و افزود: در مرحله نخست لازم است خیابانها تعمیر و لکه گیری شده و معابر شهری نظافت شود.

فرماندار نیر از مسئولان بویژه شهرداری این شهرستان خواست تسهیلات لازم مسافرت گردشگران را فراهم کند.

وی با اشاره به قابلیت شهرستان نیر به دلیل داشتن امتیازات گردشگری از جمله آثار باستانی، تاریخی و طبیعی بویژه منطقه گردشگری بولاغلار یادآور شد: می توان با فراهم کردن بسترهای مناسب و توجه به خواسته های گردشگران، در جذب و ترغیب مسافران برای سفر به نیر موفق عمل کرد.

عباداللهی صنعت توریسم را از صنایع نوپایی دانست که با وجود زمینه های بسیار در استان توجهی به بسترسازی آن نمی شود و در نتیجه امکانات بالقوه این صنعت بی استفاده باقی می ماند.

وی عنوان کرد: توجه به این مهم می تواند زمینه های اشتغال و درآمد زایی را برای شهروندان این شهرستان و حتی مناطق روستاهای فراهم کند.

