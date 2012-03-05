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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۰۷

برزگر در گفتگو با مهر:

پیام نور مازندران میزبان همایش ملی راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی شد

پیام نور مازندران میزبان همایش ملی راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی شد

ساری - خبرگزاری مهر: سخنگوی دانشگاه پیام نور مازندران گفت: همایش ملی راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی، در دانشگاه پیام نور مازندران برگزار می شود.

حسین بزرگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش ملی راهکارهای تحقق جهاد اقنصادی با نگرش بر الگوهای دفاع مقدس، 18 اسفند 90 در دانشگاه پیام نور مرکز بابل برگزار می‌شود.

وی افزود: نقش و استراتژی‌های بسیجی در حفظ ارزشهای دفاع مقدس، راهکارهای مبارزه با جنگ نرم دشمن، ستراتژی‌های مقابله با اهداف خصمانه نظام سلطه جهانی و مقابله با تهاجم فرهنگی بخشی از اهداف برگزاری این همایش ملی است.

بزرگر گفت: مقولاتی نظیر مدیریت بهره‌وری، توسعه صادرات، توسعه صنعتی، توسعه منابع انسانی، راهکارهای مقابله با تحریم‌های اقتصادی، راهکارهای مبارزه با فقر، مدیریت انرژی، مبانی نظری جهاد اقتصادی وراهکارهای تحقق جهاد اقتصاد اسلامی در این همایش ملی بحث می شود.

وی بیان داشت: این همایش با همکاری دانشگاه پیام نور مازندران و دانشگاه پیام نور مرکز بابل برگزار می‌شود.

آدرس دبیرخانه همایش: دانشگاه پیام نور بابل با کد پستی: 54849-47166 است.

کد مطلب 1552539

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