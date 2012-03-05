گیاهان دارویی توسط کارآفرینان در شهرستان فارسان کشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شیرانی افزود: امسال در شهرستان فارسان گیاهان دارویی یولاف و گل همیشه بهار در سطح یک هکتار کشت شد.

وی با بیان اینکه گیاه دارویی یولاف در نخستین بار در این استان کشت شده است، تصریح کرد: یولاف در اوایل پاییز مانند سایر غلات به صورت دستپاش یا مکانیزه کشت می شود و نیاز آبی و کودی آن مانند سایر غلات (گندم و جو) بوده و زمان برداشت آن در اواخر خرداد ماه انجام می شود.

وی ادامه داد: گیاه یولاف به دلیل دارا بودن درصد بالای پروتئین جهت رفع ضعف بدن در باشگاه های بدنسازی استفاده می شود و همچنین این گیاه در درمان بیماری های پوستی و رژیم چاقی کاربرد فراوانی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان در خصوص گل همیشه بهار اظهار داشت: کاشت این گیاه 15 اسفند ماه انجام می شود فاصله کشت بذر ها هشت تا 15 سانتی متر با عمق دوتا سه سانتی متر است.

وی افزود: همیشه بهار به کم آبی مقاوم است و آبیاری آن هر دو هفته یکبار صورت می گیرد و برای رفع نیازهای کودی این گیاه از کودهای ماکرو و میکرو استفاده می شود.

شیرانی بیان داشت: همیشه بهار گیاهی است که در رفع التهابات پوستی، درمان سوختگی و بیماری های معده استفاده می شود و همچنین در تولید کرم های آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد.

اصلاح سیستم گرمایشی سه واحد مرغداری در شهرستان کوهرنگ

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهرنگ از اصلاح سیستم گرمایشی سه واحد مرغداری در این شهرستان خبر داد.

دهقان شهرانی افزود: در راستای هدفمندی یارانه ها و اصلاح سیستم های گرمایشی سه واحد مرغداری در شهرستان اقدام به تغییر سیستم های خود نمودند که پیش بینی می شود حدود 30 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی شود.

وی بیان داشت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در جهت حمایت از مرغداران اقدام به تخصیص و معرفی مجریان طرح های مذکور جهت دریافت 145 میلیون ریال اعتبارات خود اجرایی واحدهای پرورش طیورکرده است.

کشاورزان برای مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم و جوازسموم مناسب استفاده کنند

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به نزدیک شدن مبارزه شیمیایی با علفهای هرز مزارع گندم و جو، کشاورزان گندم و جو کار استان لازم است از سموم توصیه شده استفاده کنند.

شهناز ایزدی نژاد اظهار داشت: برای مبارزه با علفهای هرز پهن برگ از سموم نظیر توفوردی به میزان یک تا 1.5لیتر در هکتار هنگام پنجه زنی گندم تا تشکیل ساقه گندم و جو، برومیسید MA به میزان 1.5لیتر در هکتار در زمان دو تا چهاربرگی علفهای هرز، بروموکسینیل به میزان 2.5 لیتر در هکتار در مرحله دو تا چهاربرگی علفهای هرز در مزارع گندم آبی و دیم و گرانستار به میزان 20-10 گرم در هکتار در دو تا چهاربرگی یا از ابتدا تا پایان پنجه زنی گندم، دیالن سوپر به میزان 0.8لیتر در هکتار و لینتور به میزان 165 گرم در هکتار از زمان پنجه زنی تا تشکیل ساقه گندم و جو استفاده کنند.

وی در خصوص مبارزه با علفهای هرز باریک برگ، بیان داشت: می توان از سمومی نظیر تاپیک به میزان 0.6تا0.8 لیتر در هکتار از ابتدا تا پایان پنجه زنی گندم، پوماسوپر به میزان یک تا 0.8لیتر در هکتار بعد از رویش در مرحله پنجه زنی علفهای هرز، سافیکس به میزان سه تا چهارلیتر در هکتار در مرحله سه برگی شدن تا ساقه رفتن گندم و جو و آونج به میزان چهار لیتر در هکتار در مرحله سه برگی شدن تا اواسط پنجه زنی گندم و جو، تراکسوس به میزان 1.5لیتر در هکتار و آکسیال به میزان 1.5لیتر در هکتار از ابتدا تا پایان پنجه زنی گندم و جو استفاده کرد.

وی تاکید کرد: کشاورزان از مصرف سموم آتلانتیس و تاپیک در مزارع جو به دلیل گیاه سوزی جدا خودداری کنند.

" فصل لبخند " در شبکه جهانبین چهار محال و بختیاری به صورت زنده پخش می شود

فصل لبخندبرنامه تلویزیونی " فصل لبخند "، یکی از تولیدات شبکه استانی جهان بین (سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری) است که هر شب، از ساعت22 و 15 دقیقه و به مدت 40 دقیقه، به صورت زنده پخش می شود.

این برنامه با رویکرد تفریحی و سرگرمی، و در قالب آیتم های متنوع و جذابی مانند سرود، طنز نمایشی، مسابقه پیامکی، دوبله محلی، کارتون و ...، سعی در ایجاد لحظات شاد و مفرح یرای بینندگان دارد که با استقبال خوب مخاطبین نیز روبرو شده است.

"فصل نقره ای " در شبکه صدای چهار محال وبختیاری تولید شد

برنامه رادیویی " فصل نقره ای"، از تولیدات شبکه استانی صدای مرکز چهارمحال و بختیاری، برای گروه سنی نوجوان است.

" فصل نقره ای " با ساختار کلامی، پیامی و آوایی و با هدف بررسی موضوعات مختلف دوران نوجوانی و تقویت حس کنجکاوی نوجوانان، تهیه، و هر روز صبح، ساعت6 و 45 دقیقه به مدت 15 دقیقه، از شبکه مذکور روی آنتن می رود.

این برنامه رادیویی، شامل بخش های متنوع گزارش، داستانک، ترانه و موسیقی، نمایش، زنگ تفریح، نوجوان دات کام و مباحث کارشناسی می باشد که لحظاتی شاد و آموزنده را برای نوجوانان فراهم می کند.