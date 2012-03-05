رقابت 33 طرح فیلمنامه برای کسب قلم بلورین

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود احمدیان دبیر این جشنواره گفت: در نخستین دوره جشنواره مستقل فیلمنامه‌نویسی انقلاب اسلامی 33 طرح فیلمنامه که توسط یک گروه از کارشناسان و فیلمنامه‌نویسان برجسته کشور از میان حدود 200 طرح انتخاب شده‌اند، رقابت می‌کنند.

وی تصریح کرد: این آثار برای دریافت تندیس قلم بلورین رقابت می کنند همچنین جوایز ارزشمندی دیگری نیز به 8 اثر برگزیده اهدا خواهد شد که این بخش شامل جوایز نقدی، حمایت از نگارش فیلمنامه و تولید می شود تا به نوعی با شناخت آثار برگزیده، زمینه تولید فیلم های ارزشمندی در حوزه انقلاب اسلامی فراهم شود و هر چه بیشتر از نتایج این رویداد بهره گیریم.

طرح فیلمنامه های روسری(مهناز فتاحی)، ارض موعود (خسرو حکیم رابط)، زندانی سلول شماره 10(شهرام اشرف ابیانه)، خاطراتم یک سربند(مهدی شاداب)، روزهای انقلاب(محسن دامادی)، تابستان 57(اسرافیل شیرازی)، عملیات فریب (محمدحسن ابوحمزه)، تازه داشت طعم زندگی را می چشید (محمد حسن ابوحمزه)، اوسای ما چلیک بود و ما نمی‌دانستیم (محمد حسن ابوحمزه)، مثلث(مرضیه وزیری مقدم)، نقابی برای مترسک(علی اناری)، روزی که بر نگشت(اباذر افشار)، سه چهره پروردگار(کوروش برزگر)، هشت در هشت (آرمان معراجی)، دل بیقرار(محمد رضا پستک)، زمستان سبز(فرزانه غزل)، مونس(مهدی حمزه)، رهایی(مهدی حمزه)، دسیسه(رضا محمدی)، ساز مخالف(وحید زارع‌زاده)، بهار نارنج(حسین شمس آبادی)، غمنامه غم انگیز(علی میرزا عمادی)، ماموت(مجید فرازمند)، هدیه (رحیم صادق الوعد)، گل های خونی(حمید جهانی فر و لادن صحرایی)، چهارراه(رضا اسماعیلی)، آن روزها(نازنین فرخ لو)، دیدار(محسن سرتیپی)، بچه های شهریور(مرجان ریاحی)، باروت (علی شاه حاتمی)، تماشای دوردست(آزاده احمدیان)، موج و ماه (حسین قره) و ما هفت نفر(سوسن اجلالی قوروقچی) آثار بخش مسابقه جشنواره فیلمنامه نویسی انقلاب اسلامی هستند.



حسین ترابی، مجید رضا بالا، رسول صدرعاملی، مینو فرشچی، جابر قاسمعلی و جلیل عرفان منش هیات انتخاب نخستین این جشنواره بودند.



برگزاری جشنواره فیلمنامه‌نویسی انقلاب اسلامی، عامل رونق این حوزه می‌شود



ابراهیم اصغری تهیه‌کننده سینما درباره برگزاری نخستین جشنواره مستقل فیلمنامه‌نویسی انقلاب اسلامی گفت: متاسفانه سینمای کشور آنچنان که شایسته است به انقلاب اسلامی و ابعاد مختلف آن توجه نکرده و برگزاری هر رویدادی با موضوع انقلاب از ضرورت های حوزه فرهنگ است.



این تهیه‌کننده افزود: با برگزاری جشنواره مستقل فیلمنامه‌نویسی انقلاب اسلامی، گامی در راستای توجه به این حوزه جریان ساز برداشته شده و می‌توان به رشد این ژانر تاثیرگذار و ارزشمند خوش‌بین بود.



وی ضمن تاکید بر لزوم نگارش فیلمنامه‌های خوب با موضوع تاریخ انقلاب، متذکر شد: فیلمنامه زیربنای تولید یک فیلم است و نقشی کلیدی در رونق سینمای انقلاب اسلامی دارد. در مرحله بعد باید به مباحثی چون و امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای اثر توجه داشت، در واقع در رونق سینمای انقلاب اسلامی باید به تمامی ابعاد و ضرورت ها توجه شود.



اصغری در پایان اظهار داشت: امیدوارم در برگزاری اولین دوره جشنواره مستقل فیلمنامه‌نویسی انقلاب اسلامی با نگارش آثار ارزشمندی رو به رو شویم.



نخستین جشنواره مستقل فیلمنامه‌نویسی انقلاب اسلامی اردیبهشت ماه(همزمان با سالروز بزرگداشت شهید مطهری) سال آینده توسط بنیاد سینمایی فارابی و با مشارکت مرکز آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی در شهر مقدس مشهد برگزار می‌شود.