پنج درصد اعتبارات جنگلهای شمال به اردبیل اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نایبعلی رحیمی بعد از ظهر دوشنبه همزمان با روز درختکاری در بازدید از این منطقه گردشگری افزود: اخذ این اعتبار به دلیل ویژگیهای اکو توریسم بی نظیر منطقه از جمله اهداف طولانی مدت منابع طبیعی استان بود که در آستانه سال نو توانستیم به آن جامه عمل بپوشانیم.

به گفته وی در سال جاری پنج میلیارد ریال اعتبار برای این جنگل پیشنهاد شده بود که تاکنون سه میلیارد ریال از این میزان اعتبار جذب شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان تصریح کرد: این اعتبارات در توسعه فنی، مهندسی و علمی این منطقه نقش بسزایی داشته و زمینه مطالعات علمی جدیدی را در این منطقه ممتاز گردشگری فراهم کند.

وی منطقه گردشگری و جنگل بکر فندقلو را یکی از مهمترین مناطق طبیعی استان و کشور به لحاظ دارا بودن گونه های گیاهی و جانوری بی نظیر توصیف کرد و یادآور شد: بهره برداری از این ظرفیت غنی نیازمند توسعه علمی و مطالعات عمیق کارشناسی است.

جنگل فندقلو در ۲۵ کیلومتری شهر اردبیل و در ۱۰ کیلومتری جنوب شهرستان نمین قرار گرفته که دنباله جنگلهای نیمه‌گرمسیری استان گیلان و بخشی از جنگلهای شرق استان اردبیل است.

این منطقه به خاطر داشتن جاذبه‌های منحصر به فرد جنگلی و مرتعی با جذابیتهای طبیعی متنوع همچون استخر آبگرم مشه‌سویی، سد سوها، دره‌ها و آبشارهای دیدنی، چشمه، کوه‌های مرتفع، صخره‌ها و دشتهای پوشیده از زیباترین و نادرترین گلهای دنیا نظیر سوسن چلچراغ و بابونه قابلیتی بسیار ممتاز برای توسعه در صنعت گردشگری استان اردبیل دارد.