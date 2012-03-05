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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۱۲

در بندرعباس/

نخستین جشنواره ملی مطبوعات محلی خلیج فارس آغاز به کار کرد

نخستین جشنواره ملی مطبوعات محلی خلیج فارس آغاز به کار کرد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: نخستین جشنواره ملی مطبوعات محلی خلیج فارس با حضور مسئولان استان هرمزگان و مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جشنواره ملی مطبوعات محلی خلیج فارس بعد از ظهر دوشنبه با حضور نمایندگان نشریات محلی سراسر کشور در فرهنگسرای طوبی بندرعباس آغاز به کار کرد.

حجت الاسلام علی مریدی زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در مراسم افتتاحیه این جشنواره جایگاه مطبوعات را بسیار حساس دانست و گفت: آگاه کردن مردم از اخبار و رویداد های مختلف وظیفه و تعهدی سنگین و بسیار خطیر است که می تواند زمینه های توسعه بیش از پیش کشور را فراهم سازد.

وی حسن اعتماد، عدالت و امانت داری را از مهمترین خصوصیت فعالان مطبوعاتی بر شمرد و افزود: خدمتگزاری و منفعت رسانی به جامعه و مردم از با ارزش ترین کردار یک مومن راستین است و اهالی مطبوعات نیز از طریق ارسال اخبار سالم سلامت فرهنگی جامعه را بر عهده دارند.

وی تضارب اندیشه و آراء را باعث رشد و تعالی کشور دانست و اظهار داشت: تنوع و گستردگی عرصه مطبوعات باعث شده است زمینه های همکاری ، تبادل اندیشه و تجربه و تضارب آراء در جامعه فراهم شود که نتیجه آن بالندگی فرهنگی و افزایش شناخت و آگاهی مردم بوده است.

در ادامه بخش نمایشگاهی این جشنواره با شرکت هزار و 250 نشریه محلی از 31 استان کشور در فرهنگسرای طوبی بندرعباس افتتاح شد.

به گزارش مهر، در نخستین جشنواره ملی مطبوعات محلی خلیج فارس آثاری از 23 استان کشور در 11 بخش مقاله ، سر مقاله ، تیتر ، خبر ، صفحه آرایی ، عکاسی ، مصاحبه ، گزارش ، کاریکاتور ، طنز مکتوب ، بیداری اسلامی و خلیج فارس شرکت کرده اند.

مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان این جشنواره فردا (سه شنبه ) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1552545

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