نفرات برتر جشنواره تصویرگری قصص قرآنی در تبریز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس رای هیئت داوران نخستین جشنواره سراسری تصویرگری قصص قرآنی، "محمدرضا صدیق" از اردبیل به عنوان نفر اول، "میثم اکبری" از ساری به عنوان نفر دوم و "بهناز عبدالله پور" از تبریز به عنوان نفر سوم معرفی شدند.

"شیرین قلی‌پور" از اردبیل، "حامد شهیر" از تبریز، "مرضیه ترابی" از رشت، "عادل برازنده" از تبریز، "مهسا طالع‌پسند" از اصفهان، "ابوالفضل بهرامی" از ابهر، "سامان احمدی" از کرمانشاه و "سیدمحمدموسوی پارسا" از اهواز نیز به عنوان نفرات برگزیده شناخته شدند.

در این جشنواره همچنین از "شهرام رضائی" از اردبیل، "حسین آسیوند" از قم، "مهتاب علی‌آبادی" از تبریز و "یوسف پیروز" از نوشهر تقدیر شد.

براساس این گزارش پس از ارسال فراخوان بیش از 500 اثر از 52 هنرمند از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که پس از بررسی‌های اولیه آثار 42 هنرمند به بخش مسابقه راه یافتند.

نخستین جشنواره سراسری تصویرگری قصص قرآنی با هدف گسترش فرهنگ قرآنی و اسلامی، تقویت آن در جامعه و تعامل میان هنرمندان تصویرگر و ناشران و همچنین ارج نهادن به تلاش های هنرمندان و اساتید فعال در عرصه هنرهای اسلامی و شناسایی هنرمندان جوان و زمینه سازی برای رشد و نوآوری و خلاقیت آنان برگزار شد.

جشنواره یاد شده با موضوع داستانهای قرآنی برگزار و تاکید بر خلاقیت و ذوق هنری در خلق بهتر و گویاتر تصاویر از زوایای گوناگون با استفاده از تکنیک های نوین از اهم ملاک های داوری در این جشنواره بود.

نخستین جشنواره سراسری تصویرسازی قصص قرآنی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی استان، انجمن هنرهای تجسمی و موسسه توسعه هنرهای تجسمی برگزار شد.