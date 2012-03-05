10 درصد نخبگان مازندران تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران افزود: هم اکنون 200 دانش آموز و دانشجوی نخبه این نهاد در بنیاد ملی نخبگان شناسایی و در رشته های مختلف فرهنگی، علمی، ورزشی و قرآنی افتخارآفرینی می کنند.

وی اظهار داشت: این نهاد امسال در راستای آموزش کارآفرینی و مهارت آموزی گامهای جدی برداشته و ادامه دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران با اشاره به اینکه چهار هزار و 800 مددجو امسال تحت آموزشهای مهارت آموزی این اداره کل قرار گرفتند، تصریح کرد: 421 نفر از این افراد از طریق مهارت آموزی جذب بازار کار شدند.

باغبانی با بیان اینکه 10 هزار و 500 دانش آموز و سه هزار و 217 دانشجو و طلبه استان تحت پوشش این نهاد در مازندران هستند، یادآور شد: مازندرانیها امسال 25 میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی استان کمک کردند.

وی با اعلام اینکه میزان کمک های مردمی مازندران در سالجاری نسبت به سال قبل آن رشد دو برابری نشان می دهد، افزود: 400 هزار مشترک استان، بالغ بر هفت میلیارد تومان پول در صندوق های صدقات ریختند.

وی از افزایش میزان کمکهای زکات در استان خبر داد و گفت: مازنیها در سالجاری بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون از زکات مستحبی خود را به کمیته امداد دادند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران با بیان اینکه طرح شجره طیبه با استقبال خوب باغداران مرکبات مازندران مواجه شده است، افزود: باغداران خیر استان در راستای اجرای این طرح، 50 تن از مرکبات خود را به عنوان زکات به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد اهدا کردند.

باغبانی در بخش دیگری از سخنانش از راه اندازی نخستین دفتر شورای حل اختلاف کمیته امداد مازندران در سالجاری در ساری خبر داد و گفت: آموزش حقوق شهروندی به مددجویان در برنامه های این نهاد است.

وی در ادامه از آزادی 450 زندانی غیرعمد مازندران در سالجاری از زندانهای استان خبر داد و گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره ) مازندران در سالجاری برای کمک به زندانیان دیه استان، 80 میلیون تومان به ستاد دیه مازندران کمک کرد.