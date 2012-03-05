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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۱۱

حجت الاسلام حمیدی:

پیشگیری از وقوع جرائم نیازمند عزم و اراده ملی است

پیشگیری از وقوع جرائم نیازمند عزم و اراده ملی است

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: پیشگیری از وقوع جرم تنها وظیفه قوه قضائیه نیست بلکه عزم و اراده ملی را می طلبد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر دوشنبه در کارگروه علمی و کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در سالن شهید بهشتی دادگستری سیستان و بلوچستان، وقع جرم را بحث فرا قوه ای دانست و اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم تنها وظیفه قوه قضائیه نیست، بلکه همه قوا و نیروهای نظامی و انتظامی باید با این قوه همکاری نمایند، و قوه قضائیه مدیریت کار را بر عهده داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه اصل کار در معاونت پیشگیری از وقوع جرم بر اساس موازین علمی و پژوهشی است، گفت: فرزانگان و اساتید باید در این وادی ورود پیدا کنند تا با انجام کارهای علمی و پژوهشی جرائم در کشور کاهش یابد.

وی افزود: با انجام کارهای پژوهشی و علمی و تشکیل این کارگروه ها، روند صعودی رشد جرائم در کشور و ورودی پرونده ها به قوه قضائیه کاهش خواهد یافت.

در کارگروه علمی و کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، به  تجزیه و تحلیل جرائم و روش های مقابله با آن در سیستان و بلوچستان پرداخته شد.

استان سیستان و بلوچستان در رتبه سی ام کشور از لحاظ فراوانی جرائم قرار دارد که نشان دهنده وضعیت خوب استان نسبت به استان های دیگر کشور است.

کد مطلب 1552548

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