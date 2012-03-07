انفاقهای ریاکارانه در محضر خدا اثری ندارد

حجت الاسلام علی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامههای اسلام در کاهش فقر در جامعه گفت: اسلام هم برنامه پیشگیرانه دارد و هم برنامه معالجهگری. در بحث توزیع ثروت میگوید ثروت باید بین مردم عادلانه تقسیم شود تا از انباشتن ثروت نزد برخیها جلوگیری بعمل آید.
وی افزود: در قسمت معالجهگری تأکید فراوان بر انفاق و گذشت و احسان و نیکوکاری به هر دو صورت صدقات واجب و مستحب در قالب خمس و زکات و اوقاف دارد .
رئیس مؤسسه معارف وحی و خرد در مورد اینکه اسلام برای از بین بردن تنبلی و اسراف که دو شاخصه مهم فقر در جامعه هستند چه برنامههای دارد نیز اظهار داشت: برنامههای اسلام به دوبخش حکومتی و مردم برمیگردد. اینکه حاکمان اسلامی و دولت از ریخت و پاشهای برنامههای خود در تشریفات و میهمانیها باید جلوگیری کنند و برنامههایشان منجربه صرفه جویی ثروتمندان و جلوگیری از اسراف و تشویق به کار شود. دربخش مردمی هم باید در مردم فرهنگ اسراف گرایی از بین برود و وظیفه مردم کارکردن و جلوگیری از اسراف است .
وی در مورد اینکه اندازه انفاق باید چقدر باشد گفت: اندازه انفاقها باید متناسب با اندازه فقرهای جامعه باشد اینکه در اسلام انفاق عاطفی داریم گاهی با یک لبخند انفاق میکنیم. از طرف دیگر در روایات داریم که اهل بیت در چندین نوبت همه اموال خود را انفاق کردند یعنی بسته به جود و کرم و توان مالی فرد میتوان انفاق کرد و خدا میفرماید هرکسی انفاق بیشتری کند نشانه ایمان بالاتر اوست.
نصیری در مورد اینکه آیا انفاقهای نمایشی و ناشی از چشم و همچشمیها در نظر خدا مورد قبول است نیز گفت: به هیچ وجه. براساس نص صریح قرآن هیچ اثری از انفاق ریاکاران نمیماند.
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