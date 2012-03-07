انفاقهای ریاکارانه در محضر خدا اثری ندارد

حجت الاسلام علی نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه‏های اسلام در کاهش فقر در جامعه گفت: اسلام هم برنامه پیشگیرانه دارد و هم برنامه معالجه‏گری. در بحث توزیع ثروت می‎گوید ثروت باید بین مردم عادلانه تقسیم شود تا از انباشتن ثروت نزد برخیها جلوگیری بعمل آید.

وی افزود: در قسمت معالجه‎گری تأکید فراوان بر انفاق و گذشت و احسان و نیکوکاری به هر دو صورت صدقات واجب و مستحب در قالب خمس و زکات و اوقاف دارد .

رئیس مؤسسه معارف وحی و خرد در مورد اینکه اسلام برای از بین بردن تنبلی و اسراف که دو شاخصه مهم فقر در جامعه هستند چه برنامه‏های دارد نیز اظهار داشت: برنامه‏های اسلام به دوبخش حکومتی و مردم برمی‎گردد. اینکه حاکمان اسلامی و دولت از ریخت و پاشهای برنامه‏های خود در تشریفات و میهمانیها باید جلوگیری کنند و برنامه‏هایشان منجربه صرفه جویی ثروتمندان و جلوگیری از اسراف و تشویق به کار شود. دربخش مردمی هم باید در مردم فرهنگ اسراف گرایی از بین برود و وظیفه مردم کارکردن و جلوگیری از اسراف است .

وی در مورد اینکه اندازه انفاق باید چقدر باشد گفت: اندازه انفاقها باید متناسب با اندازه فقرهای جامعه باشد اینکه در اسلام انفاق عاطفی داریم گاهی با یک لبخند انفاق می‎کنیم. از طرف دیگر در روایات داریم که اهل بیت در چندین نوبت همه اموال خود را انفاق کردند یعنی بسته به جود و کرم و توان مالی فرد می‎توان انفاق کرد و خدا می‎فرماید هرکسی انفاق بیشتری کند نشانه ایمان بالاتر اوست.

نصیری در مورد اینکه آیا انفاقهای نمایشی و ناشی از چشم و همچشمیها در نظر خدا مورد قبول است نیز گفت: به هیچ وجه. براساس نص صریح قرآن هیچ اثری از انفاق ریاکاران نمی‎ماند.