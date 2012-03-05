آغاز کاشت 200 هزار نهال بلوط در لرستان/ بند زدن قلب ترک خورده زاگرس

به گزارش خبرنگار مهر، ناحیه رویشی زاگرس که 11 استان کشور را در خود جای داده است میزبان یکی از ارزشمندترین گونه های درختی جهان به شمار می آید. جنگلهای بلوط از منتهی الیه شمال غربی ایران (پیرانشهر واقع در آذربایجان غربی) آغاز و سپس غرب و جنوب غرب ایران (میان جنگل در جنوب شیراز) را طی می کنند.

این در حالیست که استان لرستان به عنوان بام طبیعت ایران میزبان یکی از غنی ترین رویشگاه های اصلی گونه منحصر به فرد بلوط در غرب کشور است که از لحاظ وسعت جنگل بعد از استان های فارس و خراسان جنوبی در رده سوم کشور قرار گرفته است.

همچنین جنگلهای استان لرستان در بین استانهای زاگرس نشین بعد از استان فارس در رده دوم قرار دارد.

در سالهای اخیر جنگلهای زاگرس تهدیدات بسیاری را تجربه کرده و در این بین بخش عظیمی از وسعت این جنگلهای ارزشمند از دست رفته اند. استان لرستان نیز از گزند آسیبها در امان نمانده و متاسفانه تخریبهای خرد و کلان بسیاری را تجربه کرده است.

اگر امروز جنگلهای استان لرستان و کل رویشگاه جنگلی زاگرس با تخریبها و تهدیدات بی شماری دست و پنجه نرم می کنند، حاصل یک مجموعه از عوامل مختلف است. مجموعه ای که امروز فشارهای زیادی را بر روی جنگلهای لرستان وارد ساخته است.

جنگلهای بلوط استان لرستان در قلب منطقه زاگرس قرار گرفته اند و به اعتقاد کارشناسان به خطر افتادن آنها می تواند تاثیرات بسیار پیچیده ای بر روی کل اکوسیستم ناحیه زاگرس در پی داشته باشد.

یکی از مشکلاتی که در سالهای اخیر بیشترین ضربه را به جنگلهای زاگرس وارد ساخته هجوم بی سابقه ریزگردهای عربی بوده است. ذرات معلقی که در پنج سال گذشته با تداوم ورود به ناحیه زاگرس، نفس کشیدن را برای درختان بلوط سخت کرده و مهلک ترین ضربه را به حیات این گونه ارزشمند وارد ساخته اند.

از سوی دیگر امروز با تغییرات اقلیمی رخ داده در کشورمان و استان لرستان ما شاهد روند افزایشی تخریبها در سطح جنگلهای بلوط هستیم. تغییرات اقلیمی موضوعی است که امروزه در تمامی نقاط جهان به چشم آمده و متاسفانه تاثیرات بسیار منفی را بر روی اقتصاد جهان گذاشته است.

اقلیم زاگرس در سالهای اخیر دستخوش تغییرات بسیاری شده و این یکی از مهمترین دلایل عقب نشینی جنگلهای زاگرس است. به اعتقاد کارشناسان محیط زیست در سال های اخیر در نحوه بارشها در استان لرستان تغییرات گسترده ای به وجود آمده و اکثر ریزشهای جوی به صورت رگبارهای تند و کوتاه مبدل شده است. این امر موجب می شود که آب باران به سرعت از دسترس خارج شده و منابع آب مورد نیاز ریشه های بلوط تامین نشود.

همچنین مشکل دیگری که درختان بلوط و جنگلهای لرستان با آن مواجه هستند خشکسالی است. خشکسالی موضوعی است که همیشه در کشور ما مطرح بوده است چرا که ایران سرزمینی خشک و نیمه خشک است و به همین علت همواره با خشکسالی های متعددی روبه رو بوده است.

این در حالی است که خشکسالی های اخیر در کشورمان فراتر از حد تصور کارشناسان عمل کرده اند بطوریکه این خشکسالی ها در کنار تغییرات کاملا محسوس آب و هوایی بر روی رویشگاه های اصلی بلوط تاثیرات قابل توجه ای را بر جای نهاده اند.

به هر روی مجموع عوامل یاد شده و دیگر عوامل از جمله آتش سوزی، چرای بی رویه دام، تغییر کاربری جنگلها و مراتع و ... دست به دست هم داده اند تا زاگرس به عنوان پربرکت ترین منطقه ایران اسلامی دچار خسارات جدی شود.

در راستای جبران بخشی از تخریبهای صورت گرفته در سطح زاگرس همزمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری "انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست لرستان" با مشارکت دانشگاه های این استان و اداره کل منابع طبیعی لرستان پروژه کاشت 200 هزار بلوط را کلید زد.

مسئول انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: پروژه کاشت 200 هزار بذر بلوط از چند ماه پیش با پیگیریهای شورای هماهنگی تشکلهای مردم نهاد استان لرستان و همچنین اقدامات موثر انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست لرستان در هفته جاری به سرانجام خواهد رسید.

مظفر افشار ادامه داد: پروژه مذکور با مشارکت چهار دانشگاه پیام نور، علمی کاربردی، آزاد و دانشگاه لرستان از امروز 15 اسفندماه سالجاری آغاز و در روز شنبه 20 اسفند ماه به کار خود پایان خواهد داد.

وی ادامه داد: در این راستا با مشارکت 100 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور امروز تعدادی از بذرهای بلوط در مجتمع چهارده معصوم خرم آباد کاشته شد.

مسئول انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست لرستان افزود: همچنین بخشی از این نهالهای بلوط با مشارکت 50 نفر از دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی در روز چهارشنبه در منطقه "ایوان دره" کاشته خواهد شد.

افشار با اشاره به مشارکت 100 دانشجوی دانشگاه آزاد واحد خرم آباد و 100 دانشجوی دانشگاه لرستان در این طرح، عنوان کرد: در مجموع برای اجرای این پروژه بیش از 500 دانشجو و 100 دوستدار محیط زیست و همچنین نهادهایی همچون منابع طبیعی مشارکت خواهند داشت.