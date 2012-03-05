بانکهای قدس در تعطیلات نوروز آماده خدمت رسانی هستند

فرامرز کاووسی مسئول شعبه بانک ملی مرکزی شهر قدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ایام تعطیلات عید نوروز شعب مرکزی بانک ملی آماده خدمت رسانی به مشتریان خواهند بود.

وی همچنین ساعات کاری شعب را از ساعت 9صبح تا 12ظهر در تاریخ دوم، سوم و دوازدهم فروردین ماه سال 91 ذکرکرد.

کاووسی همچنین در خصوص نحوه خدمت رسانی بانک از طریق باجه های خودپرداز عنوان کرد: همه شعب بانک ملی شهر قدس مجهز به دستگاه خودپرداز بوده که مرتبا در طول شبانه روز توسط کارمندان موجودی آنها تکمیل می شود.

وی در پایان صحبتهای خود به مردم توصیه کرد که مشتریان در صورت امکان کارهای بانکی خود را به صورت غیرحضوری انجام دهند زیرا این کارباعث سهولت در انجام کارمشتریان و صرفه جویی در وقت، هزینه و...می شود.

