کشف دو بمب در جریان برگزاری انتخابات مجلس/ اعترافات یک مدیر بانک ملی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در بیست و هفتمین نشست خبری خود در مورد پرونده خاوری گفت: اقدامات قانونی در مورد این متهم انجام شده و همچنین مقامات کانادا و اینترپل هم همکاری کردند ولی نمی دانم به نتیجه می رسد یا نه. البته این یک آزمون برای مدعیان مبارزه با فساد است.

وی همچنین اعلام کرد به پرونده های مربوط به تخلفات و جرائم چهارشنبه سوری قبل از سال نو رسیدگی می شود.

فرمایشی خواندن دادگاه اختلاس جفا به قوه قضائیه است

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص انتشار مطلبی در یکی از روزنامه ها (روزنامه ایران) مبنی بر اینکه دادگاه رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیاردی دادگاهی فرمایشی بوده است گفت: این اظهار نظر جفا است زیرا قوه قضائیه در این پرونده بسیار وقت گذاشته و کار کرده است. همین اقدامات موجب کشف زوایای مختلف این پرونده بود. اگر مطالب این روزنامه نشر اکاذیب باشد با آن برخورد می کنیم.

نتیجه پرونده شکایت دیوان محاسبات از دولت

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا هنوز نتیجه پرونده شکایت دیوان محاسبات از دولت مبنی بر عدم واریز 4 میلیارد دلار از درآمد نفتی به خزانه دولت اعلام نشده گفت: دیوان محاسبات وظیفه بررسی محاسبات کشور را دارد و اگر به تخلفی رسید به دستگاههای ذیربط هشدار و همچنین به مجلس هم گزارش می دهند. اگر هم تخلفات جرم باشد به قوه قضائیه گزارش می کنند. البته دیوان محاسبات باید اسناد مدارک خود را ارائه کند تا پرونده به دادگاه برود و اینگونه پرونده ها در حال رسیدگی است و قطعا نتیجه آن اعلام می شود.

وی در مورد پرونده امیر میرزایی حکمتی که به جرم جاسوسی دستگیر شده است افزود: در دادگاه تجدید نظر به پرونده اعتراض شد که اکنون به دیوان عالی رفته و در شعبه هم ارز است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده بیمه ایران گفت: پرونده در حال رسیدگی است و متهم هم زیاد دارد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد مراکز ترک اعتیاد که بدون مجوز رسمی با اقدامات خلاف انسانی فعالیت می کنند گفت: اگر از چنین مراکزی اطلاع داشتید حتما به نیروی انتظامی و دستگاه قضا گزارش دهید.

دادستان کل کشور در مورد پرونده چشم روباه و فعالیت افرادی که با BBC فارسی همکاری می کردند گفت: این پرونده ها در حال رسیدگی است.

نرخ دیه سال 90 اعلام می شود

حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد نرخ پیشنهادی قوه قضائیه برای دیه سال 90 گفت: در حال بررسی هستیم البته در قانون جدید مجازات اسلامی تغییراتی انجام شده است که بر اساس آن نرخ دیه اعلام می شود. قوه قضائیه در این مورد در حال رایزنی با کارشناسان و سازمانهای مرتبط است و به زودی نرخ دیه اعلام می شود.

اعترافات یکی از مدیران بانک ملی

سخنگوی دستگاه قضا در مورد متهمان دیگری پرونده فساد مالی اخیر گفت: رئیس یکی از شعبات بانک ملی که مدتی است بازداشت است امروز یا دیروز با یکی از بستگانش ملاقات کرده و پس از مدتها مطالب جدیدی را مطرح کرده است که با این اطلاعات افراد دیگری هم وارد پرونده می شوند.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چهارمین آمر به معروف در حالی در شیراز مورد ضرب و شتم قرار گرفته که سه قربانی دیگر همچنان بلاتکلیف هستند گفت: یک مورد از احکام بازدارنده نبود و دادستان تهران هم اعتراض کرد. البته نمی توانیم بگوییم هر مجازاتی که بازدارنده است صحیح نیست.

وی در پاسخ به اینکه گفته شده موسوی و کروبی از حصر خانگی خارج می شوند گفت: منبع خبر را بفرمایید من تائید یا تکذیب نمی کنم.



دعوت از نامزدها در سیما قبل از شروع تبلیغات مشکلی ندارد



سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به اینکه آیا دعوت برخی از نامزدهای انتخاباتی در صدا و سیما تبلیغ محسوب نمی شود اظهار داشت: باید این امکان فراهم شود تا تمام نامزدها بتوانند از صدا و سیما استفاده کنند ولی چون دعوت از نامزدها قبل از شروع تبلیغات بوده است مشکلی ندارد.



حجت الاسلام محسنی اژی در پاسخ به اینکه چرا بر خلاف گزارشاتی که نیروی انتظامی مبنی بر دستگیری باندهای زیاد قاچاق شیشه و مخدرها می دهد دستگاه قضا گزارشی از مجازات مجرمین نمی دهد گفت: پرونده های زیادی به دستگاه قضا ارجاع شده که در بسیاری از موارد در حال ابلاغ و یا اجرای حکم هستیم.



پرونده مداحان منجر به صدور قرار نشده است



سخنگوی دستگاه قضا در مورد شکایت دولت از مداحان تهرانی گفت: هنوز پرونده منجر به صدور قرار نشده است.



وی در مورد متهمان بازار سکه و ارز گفت: پرونده در این خصوص تشکیل شده و در مرحله برگزاری دادگاه قرار دارد.

محسنی اژه ای در مورد پرونده جوانفکر گفت: حکم وی قطعی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره دستگیری 10 اخلال گر در جریان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در انتخابات امسال خیلی از جریانها تلاش کردند، در مسیر اجرای آن اخلال ایجاد کنند. در این رابطه نیز دو بمب قبل از انفجار کشف شد که یک مورد آن مربوط به تهران بود. البته بمبی که در تهران کشف شد قدرت انفجاری زیادی نداشت و در حد بمب نبود در مورد بمب کشف شده در شهر دیگر نیز اطلاعات زیادی ندارم.

وی افزود: در این رابطه کسی دستگیر نشده است و اعلام دستگیری 10 خرابکار احتمال دارد مربوط به احضار و تحقیق از چند نفر در رابطه با این اقدامات خرابکارانه بوده اما هیچ کدام از آنها بازداشت نشده اند. البته چند نفر در رابطه با انفجار انتحاری تاسوعای سال گذشته دستگیر شده اند، که احتمال می دهم این آمار منتشر شده مربوط به آن موضوع باشد زیرا دستگیری ها همزمان با برگزاری انتخابات مجلس بود.

خبرنگاری در خصوص نوع تخلفات انتخاباتی پرسید که وی در پاسخ گفت: امسال تخلفات نسبت به سالهای قبل از تنوع و کیفیت کمتری برخوردار بود. بعضی افراد با تبلیغات زود رس و یا بعد از مهلت قانونی مرتکب تخلف شدند. برخی دیگر برای تبلیغات از رسانه ها و یا تریبون های ممنوعه استفاده کردند، در یک مورد هم بازداشت داشتیم که در آن فردی سراغ کاندیداها رفته و به بهانه دلالی و یا رفع مشکل آنها برای تأیید صلاحیت کلاهبرداری کرده بود.

اژه ای ادامه داد: وی خودش را وابسته به برخی دستگاه ها معرفی کرده و با مراجعه به برخی کاندیداهای رد صلاحیت شده و یا افرادی که احتمال رد صلاحیتشان وجود داشت، از آنها پول گرفته بود. فرد دلال بازداشت و چند نفر هم در این رابطه احضار شدند.

خبرنگاری درباره قانون چگونگی اجرای محکومیت های مالی برای محکومان مهریه پرسید که اژه ای در پاسخ گفت: در اجرای این قانون نظرهای مختلفی وجود دارد. برخی اعتقاد دارند فرد برای درخواست اعسار باید حکمش قطعی شده و به زندان رفته باشد، گروهی دیگر نیز بر این باورند که همزمان با رسیدگی به دادخواست خواهان می توان به درخواست اعسار خوانده نیز رسیدگی کرد.

این اختلاف باعث شد موضوع به دیوان عالی کشور برود و در این رابطه رأی وحدت رویه صادر شود که معسر قبل از رفتن به زندان در برخی موارد درخواست اعسار خود را مطرح کند. البته با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی این مشکل بیشتر حل می شود.

اژه ای همچنین در ادامه از رسیدگی به شکایت علی اکبر جوانفکر از قاضی صلواتی خبر داد.

وی افزود: در این جلسه دادگاه به پرونده همان متهمان قبلی رسیدگی می شود و از خبرنگاران هم خواهش دارم مطلب را همانگونه که مطرح می شود منتشر کنند.

دادستان کل کشور گفت: در این پرونده برای 55 نفر قرار مجرمیت صادر شد ولی دادستان برای برخی از متهمان کیفرخواست را نپذیرفت و تنها اتهام و کیفرخواست 33 نفر رسیدگی می شود. ولی قطعا افراد دیگری در این پرونده هستند که به اتهاماتشان در نوبتهای بعدی دادگاه رسیدگی می شود.

یکشنبه هفته آینده؛ زمان برگزاری دومین دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی



سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد: دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر یکشنبه هفته آینده برگزار می‌شود.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر دوشنبه در بیست و هفتمین نشست خبری خود اعلام کرد: دومین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر روز یکشنبه هفته آینده در دادگاه انقلاب برگزار می شود.

وی افزود: در این جلسه دادگاه به پرونده همان متهمان قبلی رسیدگی می شود و از خبرنگاران هم خواهش دارم مطلب را همانگونه که مطرح می شود منتشر کنند.

دادستان کل کشور گفت: در این پرونده برای 55 نفر قرار مجرمیت صادر شد ولی دادستان برای برخی از متهمان کیفرخواست را نپذیرفت و تنها اتهام و کیفرخواست 33 نفر رسیدگی می شود. ولی قطعا افراد دیگری در این پرونده هستند که به اتهاماتشان در نوبتهای بعدی دادگاه رسیدگی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین محسنی اژیه با اشاره به مشارکت 64 درصدی هموطنان در نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در ابتدای این نشست باید از مردم که با حضور گسترده خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حماسه ای دیگر را رقم زدند تشکر کنم. این انتخابات از ویژگی های خاصی برخوردار بود بخصوص که دشمنان کشور که در راس آنها آمریکا و انگلیس قرار دارند در این دوره خیلی تلاش کردند مردم پای صندوق های رای نروند و این همه تبلیغات منفی منحصر به این دوره بود.

وی افزود: دشمنان نهایت تلاش خود را کردند تا جو اجتماعی ملتهب و فضایی ناامن در کشور حکمفرما شود و مردم را مایوس کنند تا نتوانند با آرامش در انتخابات شرکت کنند اما علیرغم این تلاش مردم با شعور و شعف خاص و احساس مسئولیت مضاعف پای صندوق های رای حاضر شده و با مشارکت 65 درصدی نه تنها کار عظیمی را رقم زدند بلکه دشمنان را مایوس کردند.

سخنگوی قوه قضائیه سپس با اشاره به کاهش تخلفات انتخاباتی افزود: این انتخابات در امنیت کامل برگزار شد و وضعیت آن از همه دوره های گذشته بهتر بود. تخلفات انتخاباتی نیز نسبت به سالهای گذشته کمتر بود.همچنین شکایت مردم نسبت به هم و یا مراجع رسمی امسال کاهش یافت. این موضوع محصول چند عامل بود. نخست رعایت قانون از سوی مردم ، نامزدها و ستادهای انتخاباتی بود. پس از آن تمام دست اندرکاران از جمله وزارت کشور ، شورای نگهبان، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی در این دوره تلاش گسترده ای را انجام دادند که قابل تقدیر و تشکر است.

وی ادامه داد: در این دوره تجربه موفقی را در راستای ماده 67 قانون در قوه قضائیه داشتیم. ستاد پیشگیری در تهران ، مراکز استانها و شهرستانها ایجاد شد. همچنین تعامل خوبی با وزارت کشور و شورای نگهبان داشتیم به طوریکه در این مدت 775 جلسه برگزار شد که حاصل آن بیش از 2 هزار مصوبه و تصمیم بود.

برنامه های قوه قضائیه برای نوروز

محسنی اژه ای با اشاره به برنامه های قوه قضائیه برای آسایش و آرامش مردم در نوروز نیز گفت: در آستانه سال نو هستیم . امسال تقریبا تعطیلات نسبت به سالهای گذشته بیشتر است که امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده قوه مجریه و قضائیه مردم تعطیلات خوبی را سپری کنند. رئیس قوه قضائیه نیز با ابلاغ بخشنامه ای به مراکز قضایی و روسای دادگستری ، دادستانها و سازمان زندانها اعلام کرده با متهمانی که امکان استفاده از مرخصی را دارند و بیم فرار و تبانی در انها وجود ندارد مرخصی 15 روزه داده شود. این مرخصی یک محک جدی برای زندانیان و خانواده آنان است زیرا پس از آن شرایط بررسی شده واگر دراین مدت عملکرد آنها خوب باشد این موضوع در درخواست آزادی مشروط آنان، قرار گرفتن در لیست عفو و مرخصی های بعد لحاظ خواهد شد.

وی ادامه داد: به روسای دادگستری ها و دادستانها نیز سفارش شده در ایام تعطیلات شعبه های کشیک فعال باشند و در صورت طرح شکایت از سوی هموطنان به آن رسیدگی شود همچنین با ضابطان مرتب در تماس باشند و انجام وظایف از سوی آنان را زیر نظر داشته باشند.

کاهش جرایم خشن و خاص

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه سخنان خود از کاهش جرایم خاص و خشن در سال جاری خبر داد و افزود: ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد اقدامات سریع و قاطعانه ، اجرای برخی احکام در ملاء عام و رسیدگی سریع به پرونده های خاص و خشن باعث کاهش وقوع این جرایم و شرارت ها در کشور شده است. دستگاه قضائی به مردم این نوید را می دهد که برخورد قاطعانه با اشرار و برهم زنندگان آرامش مردم همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین برخورد با مفاسد اقتصادی نیز در سال آینده همچنان ادامه خواهد داشت.

وی سپس به عملکرد 18 ماه گذشته خود اشاره کرد وگفت: از مهرماه سال گذشته که به عنوان سخنگوی قوه قضائیه همکاری با رسانه ها را آغاز کرده ام تاکنون 27 جلسه برگزار شده که در طی آنها 500 سئوال از سوی خبرنگاران مطرح و به قریب به اتفاق این سئوالها پاسخ داده شده است.