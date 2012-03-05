پاسخ استانداری به شبهه افکنی درباره میزان واجدان رأی در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

1- به فضل و مدد الهی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تبعیت مردم ولایتمدار ایران اسلامی از رهنمودهای پیامبرگونه مقام عظمای ولایت با حضور حداکثری تمامی قشرها و با سلیقه ها و افکار مختلف سیاسی و با نظمی درخور تحسین به پایان رسید که این امر نشان از درک و شعور والای مردم دارد.

2- هرچقدر که دل دوستداران نظام از حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی شاد و خرسند شد، طبیعی است که دشمنان قسم خورده دین و شرف ملت ایران از این حماسه جاوید مانند همیشه خشمگین و ناراحت باشند و به هر وسیله ای برای عقده گشایی از این جشن ملی فروگذار نکنند.

3- تکلیف دشمنان نظام و پیاده نظام آنان در رسانه هایی نظیر بالاترین و بی بی سی و صدای آمریکا در مواجهه با این جشن تاریخی ملت ایران روشن و بدیهی است اما انتظار از رسانه هایی که نام نظام را یدک می کشند این است که آب به آسیاب دشمن نریزند و بدون تحقیق دل دوستداران نظام را نسوزانند.

4- در همین رابطه یکی از سایتهای خبری داخلی اولین بار با افتخار و با کنار هم قراردادن اعداد و ارقام از زبان مسئولان استانداری تهران با کپی کردن این مصاحبه ها از سایتهای مختلف مدعی شد برای نشان دادن افزایش مشارکت مردم ، تعداد واجدان شرایط انتخابات استان تهران دو میلیون و 450 هزار نفر کمتر گفته شده است و مسئولان استانداری تهران تعداد واجدان شرایط استان را پنج میلیون و چهارصد هزار نفر اعلام کرده اند در حالی که این رقم باید دو میلیون و چند صدهزار نفر بیشتر باشد.

5- مبنای این ادعا، بی دقتی سردبیر این سایت در کپی کردن اخبار سایر خبرگزاریهاست زیرا اگر به خود زحمت داده و مصاحبه استاندار تهران را خود گوش می داد متوجه می شد که استاندار آمار واجدان شرایط در شهر تهران و نه استان تهران را حدود پنج میلیون نفر اعلام کرده است.

6- استاندار تهران در مصاحبه خبری خود با خبرنگاران رسانه های مختلف در روز چهارشنبه 10 اسفند در محل ستاد انتخابات استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری شبستان درباره میزان واجدان شرایط رأی دهندگان گفت: " قریب پنج میلیون رأی دهنده ما داریم در تهران" (فایل صوتی مصاحبه استاندار موجود است).

همچنین آقای براتلو رئیس ستاد انتخابات استان تهران در روز دوم اسفند 1390 در مصاحبه با خبرگزاری مهر در پاراگراف چهارم اعلام کرد: "پنج میلیون و چهارصد هزار نفر واجد شرایط رأی دادن در تهران هستند".

7- لذا اگر خبرنگاری به اشتباه تعداد واجدان شرایط رأی دادن در شهر تهران را تعداد واجدان شرایط در استان تهران ذکر کرده بالطبع این خطای فرد خبرنگار و خبرگزاری وی بوده و باید آن را در کوتاه ترین زمان و به شکل دقیق اصلاح کنند.

8- از آنجا که شیرینی این پیروزی بزرگ در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی در کام ملت ایران نشسته است از دوستان داخلی انتظار می رفت همگام با ملت ایران در این پیروزی شریک باشند و کمی به بازتاب خبر خود بیندیشند.