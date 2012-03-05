جشنواره تدریس آموزش و پرورش استثنایی در گلستان برگزار می شود

یوسف جمال در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جشنواره تدریس با هدف تقویت مهارتهای حرفه ای معلمان، ایجاد انگیزه و رقابت سالم ، ورود فناوریهای نوین درتدریس ، بکارگیری یافته های پژوهشی وتسهیل وبهبود یادگیری دانش آموزان برگزار می شود.

وی افزود: مخاطبان این جشنواره معلمان، مدیران، معاونان، سرپرستان آموزش، کادر توان بخشی، مشاوره، مربیان سلامت، مربیان پرورشی وتربیت بدنی خواهند بود.



وی بیان داشت: همچنین شیوه نامه اجرایی جشنواره تدریس به مراکز آموزشی ارسال شده است.

گفتنی است در سنوات گذشته اداره آموزش وپرورش استثنایی استان چندین عنوان کشوری در جشنواره تدریس را بدست آورده است.

بیش از دو هزار دانش آموز با نیازهای ویژه در گلستان تحصیل می کنند.

