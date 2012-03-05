  1. استانها
  2. گلستان
۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۱

جمال خبر داد:

جشنواره تدریس آموزش و پرورش استثنایی در گلستان برگزار می شود

جشنواره تدریس آموزش و پرورش استثنایی در گلستان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش استثنایی گلستان گفت: با توجه به اهمیت به کارگیری شیوه های فعال تدریس در آموزش و پرورش استثنایی، جشنواره تدریس در گلستان در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

یوسف جمال در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جشنواره تدریس با هدف تقویت مهارتهای حرفه ای معلمان، ایجاد انگیزه و رقابت سالم ، ورود فناوریهای نوین درتدریس ، بکارگیری یافته های پژوهشی وتسهیل وبهبود یادگیری دانش آموزان برگزار می شود.

وی افزود: مخاطبان این جشنواره معلمان، مدیران، معاونان، سرپرستان آموزش، کادر توان بخشی، مشاوره، مربیان سلامت، مربیان پرورشی وتربیت بدنی خواهند بود.

وی بیان داشت: همچنین شیوه نامه اجرایی جشنواره تدریس به مراکز آموزشی ارسال شده است.
 
گفتنی است در سنوات گذشته اداره آموزش وپرورش استثنایی استان چندین عنوان کشوری در جشنواره تدریس را بدست آورده است.
 
بیش از دو هزار دانش آموز با نیازهای ویژه در گلستان تحصیل می کنند.
 
کد مطلب 1552559

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها