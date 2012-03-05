مصرف برنج ایرانی یک دهم برنج خارجی است

سید مصطفی به‌حق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره‌های بازرگانی و غلات برای تنظیم بازار و برطرف کردن نیاز مردم، برنج خارجی را متناسب با بازار مصرف ارائه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه برنج ایرانی تا اندازه‌ای افزایش قیمت داشته است، تصریح کرد: اما باید یادآور شد این موضوع تأثیر زیادی در بازار مصرف مردم نداشته است.

رئیس اتحادیه خوارو‌بار اصفهان اشاره‌ای به بازار خوار و بار کرد و بیان داشت: امسال برخلاف سال‌های گذشته مردم برای خرید خوار و بار زودتر دست به کار شده و مایحتاج خود را از ابتدای اسفند خریداری کرده‌اند.

وی در مورد افزایش قیمت خواروبار در بازار با بیان اینکه این مقوله با افزایش 20 تا 20 درصدی مواجه بوده است، تاکید کرد: این تغییر قیمت به دلیل نوسانات ارزی در چند وقت اخیر صورت گرفته است.

به‌حق ادامه داد: در صورت وجود ارز دولتی به طور حتم شاهد افزایش قیمت‌ها در مورد خواروبار نیستیم.

وی کشور‌های هند و چین را وارد کننده خواروبار به ایران خواند و بیان داشت: ایران از کشور کانادا نیز واردات خواروبار دارد.

رئیس اتحادیه خوارو‌بار اصفهان با اشاره به اینکه اتحادیه خوار‌بار شامل آجیل و لبنیات نیز می‌شود، اظهار داشت: در ایام عید تمام واحد‌های صنفی زیرمجموعه این اتحادیه برای رعایت قانون موظف هستند، مقوله‌هایی مانند ارائه فاکتور به مشتری و نصب برچسب قیمت را مد نظر خود قرار دهند.