اساس ‌نامه جدید سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن بناءرضوی ظهر دوشنبه در نشست خبری شهرداران خراسان رضوی اظهارکرد: این سازمان در تلاش است تا با اتخاذ یک رویکرد جدید نرم افزار گرایانه ارتباط بین شهرداری ها و سازمان را مهندسی کند و بر همین مبنا اساس نامه جدید سازمان تدوین شده است.

وی افزود: در همین راستا؛ ساختار تشکیلاتی سازمان اصلاح شده و رویکرد استفاده از نیروی انسانی متخصص، در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

وی ارتقاء عملکرد سازمان را منوط به همکاری شهرداری‌ها دانست و افزود: طبق توصیه استاندار خراسان رضوی همه شهرداری ها باید با نگاه نوآورانه و ارتقاء نیروهای انسانی خود، سازمان را یاری رسانند.

وی سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی را آینه تمام نمای فعالیت شهرداری ها در زمینه های عمرانی و جاری دانست و اظهار داشت: در همین راستا سازمان وظیفه انعکاس عملکرد شهرداری ها به شهروندان در راستای ایجاد آرامش در آنان را بر عهده دارد.

سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی به توسعه ارتباطات سازمان با کشورهای همسایه اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد: ارتباطات با کشور دوست و همسایه افغانستان در زمینه سرم سازی، صنایع لبنی، ساخت و ساز افزایش یابد و ارتباطات این سازمان با کشور پاکستان نیز در زمینه صادرات فنی- مهندسی و دانش فنی توسعه یابد.