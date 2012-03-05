انتخاب مجدد پوتین شانس دیگری برای روسیه / غرب باید واقع گرا باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، "الکساندر راهر" یکی از مشاوران بین المللی در مسائل روسیه و دانشمند علوم سیاسی آلمانی و همچنین از مشاوران دولت آلمان و شرکتهای اقتصادی و بین المللی آلمانی در گفتگو با روزنامه "تاگس انسایگر" ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری روسیه را که پوتین پیروز آن بود، تکذیب کرد و اظهار داشت : اگر واقعا تحریفی در انتخابات وجود داشت حالا باید پوتین هشتاد درصد آراء را به خود اختصاص می داد.

"الکساندر راهر" با توجه به پیروزی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه خواهان در پیش گرفتن یک سیاست واقع گرایانه از طرف غرب در برابر مسکو شد و گفت : غرب به سبب آنکه همواره نسبت به پوتین حساسیت نشان می دهد، اشتباه مرتکب می شود. نتیجه انتخابات روسیه، موضوع غافلگیر کننده ای نبود.

راهر نتیجه این انتخابات را همچنین دلیلی بر ضعف اپوزیسیون در مسکو عنوان و خاطر نشان کرد در حال حاضر هیچ گزینه دیگری غیر از پوتین برای روسیه وجود نداشت و اگر غرب به غیر از این اعتقاد دارد بسیار ساده لوحانه فکر می کند.

این کارشناس آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو انتخاب مجدد پوتین در سمت ریاست جمهوری روسیه را به عنوان یک شانس ارزیابی کرده و اظهار داشت : پوتین سعی می کند خود را سازنده تر از آنچه در مطبوعات نوشته می شود نشان دهد.

وی همچنین از سیاست اروپا در قبال مسکو انتقاد کرد و گفت : اروپا مزیتهای روابط با روسیه را نمی بیند. غرب باید سیاست واقع گرایانه ای را در قبال مسکو در پیش گیرد.

