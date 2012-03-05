اختصاص مهر اصالت به صنایع دستی همدان/ اهدا 12 هزار جلد کتاب به مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش استثنایی همدان گفت: به منظور توسعه فرهنگ قرآنی سه مدرسه قرآنی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه در شهر همدان راه اندازی شد.

ایرج بصیری افزود: این مدارس به منظور توسعه فرهنگ قرآنی و با هدف تلاش برای انس بیشتر با قرآن کریم و ارتقا سطح آموزش عمومی قرآن و کاربردی کردن آموزش های قرآنی در زندگی راه اندازی شده است.

وی اضافه کرد: این مراکز قرآنی به منظور استفاده حدود 100 نفر از دانش آموزان با نیازهای ویژه، در آموزشگاه های پسرانه پویندگان، ایمان و آموزشگاه دخترانه نیکان شهر همدان تشکیل شده است.

شش رشته صنایع دستی همدان مهر اصالت بین المللی دریافت کرد

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: شش رشته صنایع دستی همدان مهر اصالت بین المللی دریافت کرد.

اسدالله بیات افزود: مهر اصالت بین المللی مرغوبیت کالا برای رشته های نازک کاری چوب، سازسنتی، منبت و مشبک، سفال و چرم سنتی اخذ شده است.

وی همچنین از ثبت آثار ارزشمند هنرمندان به منظور حفظ میراث معنوی خبر داد و گفت: مستند سازی رشته های صنایع دستی و ثبت رشته ها به نام استان و منطقه تولید آن برای رشته های نازک کاری چوب، منبت، چرم و سفال انجام شده است.

بیات اضافه کرد: شش رشته از رشته های بومی استان همدان شامل نمدمالی، سنگ تراشی، مرواربافی، فرش همدان، نازک کاری و منبت نیز در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

12 هزار جلد کتاب رایگان به مسافران نوروزی اهدا می شود

سرپرست فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: در ایام نوروز 12 هزار جلد کتاب به مسافران نوروزی اهدا می شود.

بهنام حجازی اظهار داشت: در نوروز گذشته هشت هزار کتاب به مسافران اهدا شد که امسال این میزان به 12 هزار جلد افزایش یافت.

وی اظهار داشت: توزیع کتاب‌های رایگان در آرامگاه بوعلی و باباطاهر صورت می‌گیرد و مسافران در هنگام بازدید از این دو مکان کتاب‌ها را دریافت می کنند.

حجازی عنوان کرد: در ایام نوروز نمایشگاه فروش کتاب نیز در آرامگاه باباطاهر برگزار می‌شود.

سه نویسنده همدانی در پنجمین جایزه ادبی یوسف برگزیده شدند

در پنجمین جایزه داستان کوتاه دفاع مقدس با نام جایزه یوسف سه نویسنده همدانی عضو انجمن ادبی دفاع مقدس استان همدان برتر شناخته شدند.

در این جشنواره 15 داستان کوتاه شایسته تقدیر شناخته شدند که داستان "طرف حساب" اثر مونا اسکندری، داستان کوتاه "غواصی که شنا نمی دانست" به نویسندگی مهرداد موسویان و داستان "بی نشان" نوشته بهناز ضرابی‌زاده از استان همدان مورد تقدیر قرار گرفت.

گشایش نمایشگاه مبلمان منبت در همدان

دور دوم نمایشگاه مبلمان منبت در مجتمع صنایع دستی همدان آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه با میزبانی 30 نفر از هنرمندان و تولیدکنندگان شاخص مبلمان منبت در فضایی افزون بر 700 متر مربع دایر شده است.

در این نمایشگاه 15 نفر از تولیدکنندگان شهرستان‌های ملایر و تویسرکان و روستاهای اشترمل، جیجانکوه و عین‌آباد حضور دارند.

در این نمایشگاه که تا 24 اسفندماه دایر خواهد بود، 15 غرفه 18 نمونه متنوع از مبلمان‌ها را ارائه کرده اند.

100 هزار نقشه راهنمای گردشگری همدان تهیه شد

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان همدان از تهیه 100 هزار نقشه راهنمای گردشگری این استان ویژه تعطیلات نوروز امسال خبر داد.

علیرضا قاسمی افزود: 100هزار نقشه، 145هزار بروشور، 12هزار پوستر و 50 هزار جلد کتاب راهنما برای توزیع بین مسافران نوروزی استان همدان آماده شده است.

وی هدف از این اقدام را معرفی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و تعیین مسیرهای گردشگری استان همدان برای تسهیل در سفر و راهنمایی مسافران نوروزی عنوان کرد.

قاسمی یادآور شد: در این نقشه جاذبه‌های گردشگری و تاریخی، فروشگاه‌های صنایع دستی، اماکن اقامتی و پذیرایی فواصل شهرها نیز مورد توجه قرار گرفته و آخرین تغییرات جغرافیایی و مکانی استان همدان نیز در آن لحاظ شده است.