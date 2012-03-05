غلامحسین بهروان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص انتخابش به عنوان نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال به صورت موقت ضمن بیان مطلب فوق گفت: در نخستین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال پس از انتخابات صبح یکشنبه، مصوب شد تا انتخاب نایب دوم رئیس فدراسیون فوتبال در مجمع این فدراسیون من در این سمت که در واقع سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال نیز می باشد انجام وظیفه کنم.

وی با بیان اینکه از عزیز محمدی برای انجام وظیفه در سمتی که به من سپرده شده کسب اجازه می کنم، اظهار داشت: به غیر از مسئولیت برگزاری رقابتهای لیگ برتر برگزاری کلیه بازیهای لیگ های زیر مجموعه نیز جزء وظایف کمیته مسابقات خواهد بود و در واقع دیگر چیزی به نام سازمان لیگ برتر وجود نخواهد داشت.