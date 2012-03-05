موسیقیدانان با اشک و شادی با هم نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار اسفند ماه هنرمندان موسیقی با یادی از دو هنرمند درگذشته، علی رئیس فرشید و خسرو رحیمیان( نوازندگان برجسته ویولن و از اعضای سابق ارکستر های سمفونیک،ملی و صدا و سیما) با حضور جمعی از علاقمندان، مشتاقان و هنرمندان موسیقی عصر گذشته در سالن اجتماعات خانه موسیقی برگزار شد که با استقبال فراوان بزرگان موسیقی همراه بود.

در ابتدای این نشست، مدیرعامل خانه موسیقی ضمن خوش آمد گویی به حضار گفت: در این دیدارها خوشبختانه بدون واسطه و از نزدیک با هم صحبت می کنیم و دوست داریم هر کس که درد دلی دارد با دیگران در میان بگذارد. اگر انتقاد و پیشنهادی به خانه موسیقی وجود دارد، خوشحال می شویم که دراینگونه برنامه ها آنها را بشنویم و قرار است این جلسات که مدتی به تاخیر افتاده بود از سال اینده با نظم بهتری هر ماه برگزار شود.



حمیدرضا نوربخش گفت: به هر حال این خانه تنها مامن و پناهگاه اهالی موسیقی است و همه اعضای هیئت مدیره اصلی و کانون ها و همچنین شورای عالی داوطلبانه آمده اند تا بی هیچ مزد و منتی به جریان موسیقی خدمت کنند. من به عنوان مدیر عامل خانه موسیقی از نزدیک شاهد هستم که استادان و پیشکسوتانی که قاعدتا باید دوران بازنشستگی را بگذرانند، با صمیمیت و انگیزه فراوان در خانه موسیقی فعالیت می کنند و سعی دارند به پیشبرد روند موسیقی کمک کنند.



وی با اشاره به برخی انتقادات نابجا به خانه موسیقی گفت: متاسفانه در برخی اظهار نظر ها با جملاتی مواجه می شویم که با بی مهری و کم لطفی همراه است. خوب است همه بدانند که دوستانی که در خانه موسیقی فعال هستند هیچ منافعی برایشان وجود ندارد و در سال جاری هیچ کمکی از دولت نگرفتیم و تنها در آخر سال کمک مختصری به همت و تلاش آقای داود گنجه ای دریافت کردیم. ما سعی کردیم چراغ اینجا را تقریبا با هیچ، روشن نگاه داریم و از اعضا همواره این تقاضا را داریم که حق عضویت مختصر را پرداخت کنند تا با مشکلات کمتری مواجه شویم و به کمک نهادهای دیگر نیاز نداشته باشیم.



نوربخش در پایان سخنانش با اشاره به نزدیک شدن بهار و سال 1391، برای همه آرزوی سالی خوش و پربار کرد و نوروز را به اعضا تبریک گفت.



علیرضا پورامید که مجری مراسم بود، در ادامه جلسه از دو نوجوان هنرمند امیرعلی خلیل تهرانی(نوازنده سنتور) و سارا سلطانی(نوانده تمبک) دعوت کرد تا برای حضار همنوازی کنند و در ادامه دو نوجوان به اجرای قطعاتی در دستگاه سه گاه پرداختند.

در ادامه برنامه از رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی دعوت شد تا درباره هنرمندان درگذشته که قرار بود یادشان گرامی داشته شود صحبت کند. دکتر سریر در ابتدای سخنانش از حضور جمعیت فراوان ابراز خوشحالی کرد و گفت: قرار است من شرح حالی از این هنرمندان(رئیس فرشید و رحیمیان) ارائه دهم ولی واقعا این نمی تواند بیانگر حیات هنری یک هنرمند باشد و نمی تواند زمانی و عمری که هنرمند در زندگی اش صرف کرده است را تشریح کند.



دکتر سریر در ادامه شرح حالی از زندگی علی رئیس فرشید و همچنین متنی را درباره خسرو رحیمیان با بیان خاطراتی از وی قرائت کرد که در این هنگان برخی از هنرمندان و اعضای خانواده آن مرحومان اشک می ریختند.

پس از سخنان دکتر سریر داود گنجه ای نیز با ذکر برخی خاطراتش از هنرمندان خواست تا وقت را مغتنم بشمارند و در زمان حیات گرهی از مشکلات دوستان و نزدیکانشان بگشایند و سپس هنرمندان پیشکسوت پورتراب، نریمان، ظریف، رشیدی، فخرالدینی و فرهت با حضور بر روی سن لوح تقدیر و دسته گلی را به خانواده رئیس فرشید و رحیمیان اهدا کردند.

فرهاد فخرالدینی، رهبر ارکستر که سابقه همکاری با خسرو رحیمیان داشت در این مراسم گفت: از زمانی که رهبری ارکستر رادیو تلویزیون را برعهده داشتم با خسرو رحیمیان آشنا بودم. آنچه که به یاد دارم این است که او هیچ وقت از کسی لب به شکایت نمی گشود و بسیار انسان دوست داشتنی بود و هیچ وقت کسی از او ناراضی نبود.



شاهین فرهت هم سابقه آشنایی قدیمی با خسرو رحیمیان داشت در سخنان کوتاهی به بیان خاطراتی از همکاری با خسرو رحیمیان پرداخت و یاد او را گرامی داشت. داود گنجه ای هم یادی از هنرمند درگذشته فریدون زرین بال، نوازنده قدیمی ارکسترکرد و ابراز امیدواری کرد همه هنرمندان با هم متحد و مهربان باشند.

در پایان برنامه نیز خانم مجاهد نیا و شایان یزدی زاده(دو نوجوان هنرجو) به همنوازی تار و تمبک در دستگاه چهارگاه پرداختند که با استقبال حضار مواجه شد.



لازم به توضیح است، در این مراسم که با استقبال کم نظیری مواجه شد، چهره هایی همچون مصطفی کمال پورتراب، فرهاد فخرالدینی، هوشنگ ظریف، منصور نریمان، شاهین فرهت، حسن ریاحی، امین الله رشیدی، علی مرادخانی، هوشنگ کامکار، علی جهاندار، منصور تهرانی تاش،محمد دلنوازی، محمود فرهمند بافی، فرمان مرادی، یوسف پوریا، بیاض امیر عطایی، بیِژن بیژنی، علیرضا قربانی و بسیاری دیگر از هنرمندان و علاقه مندان هنر موسیقی حضور داشتند.



