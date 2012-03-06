کاندیداهای تبریز در دور دوم انتخابات تالار رایگان می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار تبریز در جمع کارکنان شهرداری منطقه 3 تبریز گفت: به دنبال اجرای طرح موفق تبلیغات کاندیداهای مجلس شورای اسلامی که با نصب بیش از ده هزار تابلوی تبلیغاتی در سطح شهر انجام گرفت، در مرحله دوم تبلیغات کاندیداها، تالارهای شهرداری در سطح شهر بصورت رایگان در اختیار کاندیداها قرار می گیرد.

وی ضمن تقدیر از همه کاندیداها به لحاظ حضور در انتخابات و رعایت قوانین مربوط به تبلیغات خاطر نشان کرد: در این دوره با تمهیداتی که شهرداری تبریز انجام داد، شاهد تبلیغات منظم و پرشور در همه نقاط شهر بودیم و خوشبختانه از هرگونه آلودگی بصری و تخریب نماهای شهری جلوگیری شد.

شهردار تبریز با اشاره به اینکه در این دوره کمتر شاهد شکایت شهروندان در خصوص تخریب نماهای ساختمان ها و فضاهای عمومی بودیم، گفت: به دنبال اجرای موفق این طرح و برای استفاده شهروندان از آرا و نظرات کاندیداها تالارهای دکتر مبین، اندیشه،شمس تبریزی، الغدیر و در صورت نیاز سایر مجموعه های شهرداری در اختیار کاندیداها برای برگزاری برنامه ها و سخنرانی ها قرار می گیرد.

نوین همچنین با اشاره به اصلاح روش تبلیغات کاندیداهای محترم که در گذشته با آلودگی بصری و تبلیغات ناهمگون چهره نازیبایی به شهرمی داد، اظهار امیدواری کرد: همه کاندیداهای محترم با حضور در جمع شهروندان و ارائه برنامه های خود در تالارها، مردم را با نظزات و برنامه های خودشان آشنا کنند.

شهردار تبریز در پایان از عوامل خدمات شهری مناطق 10 گانه تبریز که بسترهای مناسب برای انجام تبلیغات محیطی کاندیداها را فراهم کردند، تقدیر کرد.