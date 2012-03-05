600 پایگاه آماده برپایی جشن نیکوکاری در استان تهران/ توزیع سبد کالا در بین مددجویان کمیته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مکرمی افزود: جشن نیکوکاری طی سه روز و از روز چهارشنبه هفدهم اسفندماه آغاز و تا روز جمعه نوزدهم ادامه دارد و پایگاهها آماده دریافت کمکهای مردم نوع دوست و نیک اندیش این استان هستند.

وی با بیان اینکه روز هفدهم تمامی مدارس استان تهران آماده دریافت کمکهای دانش آموزان و اولیای آنها است، گفت: روز پنجشنبه بیش از 600 پایگاه کمیته امداد در سطح استان فعال است و همچنین روز جمعه در تمامی مصلیهای نماز جمعه پایگاههای این جشن کمکهای مردم را دریافت می کند.

این مسئول ادامه داد: پایگاههای اصلی جشن نیکوکاری در شهر تهران مسجدالنبی، امامزاده صالح، میدان نبوت، حسینیه ارشاد، میدان صادقیه و میدان شهرری است.

توزیع سبد کالا در بین مددجویان

تعدادی سبد کالا به ارزش 80 میلیون ریال بین مددجویان تحت حمایت کمیته امداد حوزه مرکزی تهران توسط یکی از حامیان توزیع می شود.

به مناسبت میلاد با سعادت امام حسن عسکری(ع) و در آستانه نوروز یکی از حامیان نیک اندیش کمیته امداد حوزه مرکزی شهر تهران تعدادی سبد کالا شامل 500 کیلوگرم برنج، 500 کیلوگرم گوشت، 300 کیلوگرم روغن و همچنین 300 کیلوگرم مرغ بین مددجویان تحت حمایت توزیع کرد.