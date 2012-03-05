71 درصد از عرصه های ملی آذربایجان غربی سنددار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرمردای بعد از ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت هفته منابع طبیعی و تجلیل از فعالان این عرصه در استان افزود: همچنین 94 درصد از عرصه های ملی استان نقشه برداری شده است.

وی با بیان اینکه حفاظت ازمنابع طبیعی وجنگلها وظیفه همگانی است اظهار داشت: تا کنون 61 هزار هکتار جنگل و 98 هزار هکتارمرتع در استان احیا و امسال نیز با همکار شهرداری استان 55 هکتار جنگل دست کاشت در حاشیه شهرها احداث شده است.

وی در ادامه از توزیع رایگان 900 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی در آذربایجان غربی افزود: به منظور ترویج فرهنگ حفاظت از عرصه های طبیعی و درختکاری بیش از 900 هزار اصله نهال بصورت رایگان در اختیار مردم استان قرار می گیرد.

پیرمرادی همچنین بر توسعه و بهبود فضاهای تفریحی و سبز در روستاهای استان اشاره کرد و گفت: با همکاری دفتر امورروستایی استانداری در مرحله نخست این طرح در 49 روستای استان به مساحت 91 هکتار بوستان روستایی احداث می شود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این مراسم با اشاره به آثار زیانبار توسعه ناهمگون به محیط زیست و منابع طبیعی استان گفت: برای ترمیم زخم های ناشی از توسعه نامتوازن بر طبیعت باید هزینه های زیادی را پرداخت کنیم.

جواد محمودی گفت: در سالهای گذشته در برخی از عرصه ها بدون توجه به آثار زیانبار توسعه یافتگی در تلاش برای صنعتی شدن و رسیدن به توسعه اقتصادی بوده ایم که به بهای دست یابی به این مزیت، خسارت ها سختی را بر منابع ثروت عظیم استان در مراتع ، جنگلها و زیست بوم های با ارزش وارد شده است.

وی با بیان اینکه توسعه پایدار در تمامی عرصه ها خواسته مردم و رویکرد مسئولان و برنامه ریزان استان است افزود: امروز برای بازگرداندن شرایط مطلوب گذشته به محیط زیست و منابع طبیعی باید هزینه های گرانی را پرداخت کنیم.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت کم آبی و بحرانی دریاچه ارومیه گفت: برای بازگردان شرایط نرمال اکولو‍ژیکی به دریاچه بیش از چهل هزار میلیارد ریال اعتبار در بخش های مختلف پیش بینی شده است در حالی که اگر شرایط دریاچه بحرانی نبود و این اعتبار در سایر بخشهای حوضه آبخیز دریاچه هزینه می شد، شاهد رشد چشم گیر در تمامی عرصه های می شدیم.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه همه در حفاظت از منابع طبیعی استان مسئول هستیم اظهار داشت: برای انجام این وظیفه ملی باید همگی با حساسیت از ثروت های خدادادی حراست کرده و این منابع با ارزش را به نسلهای آینده انتقال دهیم.

محمودی بر توسعه فرهنگی عمومی پاسداری از مراتع و منابع طبیعی، مقابله با فرصت طلبان و متصرفان منابع طبیعی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی باارزش ملی و طبیعی استان تاکید کرد.

در ادامه این مراسم باحضور معاون عمرانی استاندارآذربایجان غربی به مناسبت گرامیداشت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری چند اصله نهال در محوطه فضای سبز سازمان جهاد کشاورزی استان غرس شد.

در نخستین روز از هفته منابع طبیعی و روزدرختکاری با حضور معاون عمرانی استاندار و جمعی از مسئولان اجرایی استان از 17 نفر از فعالان حفاظت از محیط زیست در آذربایجان غربی تجلیل شد .

