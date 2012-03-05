برگزاری روز درختکاری در 5 نقطه از شهر قدس

رضا خلج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پنج نقطه از شهر میان ساکنان شهرستان به صورت رایگان نهال توزیع شده است و همشهریان با ابراز خرسندی از این طرح استقبال کردند.

این مسئول اعلام کرد: 500 اصله نهال در مناطق مختلف شهر کاشته شده است که دانش آموزان مدارس ابتدایی ایران، مرحوم بیات و طلوع فجر در مراسم کاشت این نهالها شرکت کردند.

وی افزود: 15 اسفند روز درختکاری به طور قطع آغاز فعالیت این مجموعه است و این روند کاری تا ابتدای سال آینده با کاشت پنج هزار نهال در سطح شهر به پایان می رسد.

خلج ادامه داد: همچنین 15 اصله درخت به صورت رایگان در سطح شهر به متقاضیان داده می شود تا در مکانهای مورد نظر خود از جمله حیاط، کوچه، باغ و بوستان خود بکارند.

این مسئول با تاکید بر فراهم آوردن زمینه های مساعد جهت استقبال از نوروز گفت: در طرح استقبال از نوروز تمام پارکها نظافت شده، سرویسهای بهداشتی به مواد شوینده مجهز شده و سایر اماکن عمومی نیز به طور ویژه ساماندهی و پاکسازی می شود.

خرید 20 هزار جعبه گل برای زیباسازی شهرقدس

وی در خصوص وضعیت فضاهای سبز و پارکهای شهر بیان کرد: حدود 20 هزار جعبه گل خریداری شده که در تمام پارکها و زمینهای مستعد کاشته می شود البته از چند روز گذشته این طرح اجرایی شده و تا فرا رسیدن سال جدید نیز ادامه دارد.

وی چیدن سفره هفت سین در دو میدان مقابل شهرداری و فرمانداری ملارد را از دیگر کارهای این مجموعه به منظور استقبال از بهار دانست.

خلج یادآور شد: پارک ملت یکی از مهمترین پارکهای مهم ملارد است که در مسیر تردد مسافران نوروزی واقع شده است که در این پارک امکانات اسکان مسافران نوروزی از جمله نمازخانه، آلاچیق، سرویسهای بهداشتی تجهیز شده و برای رفاه حال بیشتر مسافران آلاچیقهای این پارک با برزنت پوشش داده شده است.