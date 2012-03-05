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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۴

اصلانی خبر داد:

هشت نمایشگاه فروش بهاره در گلستان برپا شد

هشت نمایشگاه فروش بهاره در گلستان برپا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون صنعت، معدن و تجارت گلستان از برپایی هشت نمایشگاه فروش بهاره در شهرهای استان خبر داد.

حسن اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نمایشگاه در گرگان، گنبد، مینودشت، آزادشهر و بقیه شهرها یا افتتاح شده و یا در روزهای دیگر دایر می شود.

وی عنوان کرد: در کل 800 غرفه در این نمایشگاه برپاست و به ارائه خدمات می پردازند.

وی اظهار داشت: همچنین 500 غرفه فروش فوق العاده نیز در پنج شهر استان از جمله بندرگز، ترکمن، رامیان، آق قلا طراحی شده است .

اصلانی گفت: تخفیفی که در فروشگاه بهاره در نظر گرفته شد 10 تا 20 درصد و در فروشگاههای فوق العاده 15 تا 20 درصد است.

نمایشگاه فروش بهاره گرگان با 250 غرفه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی گرگان دایر شد.
کد مطلب 1552585

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