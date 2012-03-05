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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۳۸

صمدانی به مهر خبر داد:

مجموعه طنز «چهارسو» از صدا و سیمای مرکز اصفهان تولید می‌شود

مجموعه طنز «چهارسو» از صدا و سیمای مرکز اصفهان تولید می‌شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر تولید مجموعه طنز چهارسو گفت: به زودی از صدا و سیمای مرکز اصفهان مجموعه طنز«چهارسو» با همت هنرمندان اصفهانی تولید می‌شود.

سعید صمدانی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: مجموعه طنز «چهارسو» یک مجموعه 26 قسمتی است که تمام عوامل و بازیگران از هنرمندان اصفهانی هستند.

وی با اشاره به اینکه این مجموعه بر اساس طرح 90 قسمتی به تصویب رسیده است، بیان داشت: این کار که متفاوت از سایر برنامه‌های طنز تولید شده است، با متنی فانتزی و فاخر این مجموعه شاخص تولید می‌شود.

برنامه‌ریز مجموعه طنز «چهار سو» ادامه داد: تهیه‌کننده این مجموعه محمود صفایی است و کار کارگردانی را حسین احمدی که در کارنامه خود ارثیه پدری و طنز خشت اول را دارد، انجام می‌دهد.

وی اضافه کرد: طراح اولیه این مجموعه از محمود صفایی بوده و بسترسازی آن توسط مسعود صادقی انجام شده و با همکاری سعید محسنی کار نویسندگی آن به پایان رسیده است.

صمدانی با اعلام این خبر گفت: کلید خوردن مجموعه طنز «چهار سو» از ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده آغاز می‌شود، و داستان آن در یک بافت قدیمی و در تعامل مدرنیته و سنتی رخ می‌دهد.

 وی با اشاره به اینکه تصویربرداری در مجموعه بزرگ و کاروان‌سرا مانندی انجام می‌شود، افزود: هم‌زمان با انجام کارهای پیش تولید امور مربوط به ساخت دکور که تاکنون 50 درصد از آن انجام شده است، دنبال می‌شود.

کد مطلب 1552586

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