رصدخانه ملی ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین سالگرد تاسیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین ظهر دوشنبه با حضور مسئولان کشوری و میهمانان داخلی و خارجی در سالن آمفی تئاتر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد.



محمد جواد لاریجانی در این مراسم گفت: رفتار دموکراسی غرب این است که حتی اگر شکست می خورد عقب نمی کشد و از رو نمی رود.



وی افزود: آمریکا در عراق سه هزار میلیارد دلار بر دوش مردم این کشور هزینه گذاشت تا حضور خود در عراق را بر مردم تحمیل کند و با به جای گذاشتن هشت هزار کشته و 40 هزار مجروح عقب کشید و اگر موفق بود باید با بدرقه گرم و تشکر مردم عراق روبرو می شد اما با جشن و پایکوبی مردم روبرو شد.



لاریجانی بیان کرد: مردم آمریکا حق دارند بپرسند چرا به عراق رفتید و سربازان ما را به کشتن دادید و با خفت خارج شدید، آمریکا و عربستان در افغانستان هم آنچنان شکستی خوردند که امپراطوری روسیه نخورده بود.



این کارشناس سیاسی تصریح کرد: وضعیت شوروی نیز بدتر از آمریکا بود به طوری که با کمک ایران توانست از افغانستان خارج شود و امروز هم سرنوشت ناتو بدتر از شوروی است و شاید به کمک ایران نیازمند باشد.



رئیس مرکز مطالعات استراتژیک کشور اظهارداشت: در داخل کشور نیز سیاست مداران آمریکا به گونه ای رفتار می کنند که گویی برده اسرائیل هستند در حالی که کاندیداها باید تلاش کنند تا دل مردم را بدست آورند اما دنبال رضایت نتانیاهو هستند.



لاریجانی یادآورشد: دیگر دوران دموکراسی لیبرال بااین سبک به اتمام رسیده و دیگر نمی تواند دیگران را راضی کند.



تجربه ایران اسلامی تاریخ ساز است



رئیس مرکز مطالعات استراتژیک کشور یادآورشد: جوان مسلمان امروز در هر کجای دنیا به تجربه ایران نگاه می کند و تجربه ما تاریخ ساز شده زیرا توانسته ایم نظامی بر اساس عقل و فکر اسلامی ایجاد کنیم و پای آن ایستاده ایم و این ایده قابل توجه است.



وی افزود: اسلام دینی جامع و کامل برای اقامه شدن است و برای ساماندهی زندگی بشر برنامه مدونی دارد و سعادت انسان ها را تضمین می کند زیرا دین سر زنده ای است.



لاریجانی تصریح کرد: در دنیا چالشی ایجاد کردند که اسلام در دنیای مدرن کارآمد نیست و می خواستند حکوکت ما را با طالبان مقایسه کنند اما دیدند جمهوری اسلامی در علوم و فنون در زمره پیشرفته ترین کشورهای منطقه قرار گرفته و با تولید راکتور اتمی و ماهواره که خودش تولید کرده موجب شگفتی جهانیان شده و این موفقیت ها به نظام اسلامی جایگاه ام القرایی داده است.



این کارشناس و تئوریسین سیاسی یادآورشد: تجربه امروز ما برای جهان اسلام تجربه راهگشایی است که مانند دول غربی آن را به دیگران تحمیل نمی کنیم بلکه در صورت نیاز در اختیار آنها قرار می دهیم تا مشکلاتشان را حل کنند.



لاریجانی گفت: تجربه ایران کار مهمی است که باید در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و از منظر فضای بیرونی ببینیم چه دستاوردی در 30 سال داشته ایم که مسلما بی نظیر است.



وی با بیان علت های شکوفایی ایران اسلامی در علم و تکنولوژی با سرعتی قابل توجه اظهارداشت: نظام اسلامی این نیاز و مسئله مهم را بخوبی فهمید و جایگاه پیشرفت را ارزیابی کرد و با هدایت درست رهبر انقلاب اسلامی این موفقیت ها حاصل شد.



لاریجانی بیان کرد: رهبری به طور ویژه پیشرفت علمی کشور را پیگیری و تاکید می کنند و طرح شتاب گر ملی از ابتکارات ایشان است که در قزوین هم راه اندازی خواهد شد.



رئیس مرکز مطالعات استراتژیک کشور اضافه کرد: نقشه پیشرفت کشور چهار رکن اساسی دارد که توسعه علوم پایه، ارائه نوآوری های قابل ارائه در جهان، میدان دادن به جوانان و تنظیم چرخه علم به سوی کاربردی شدن و تولید سرمایه مهمترین ارکان آن است.



وی گفت: زمانی تنها 100 مقاله در مجلات خارجی چاپ می شد اما امروز سالانه 15 هزار مقاله علمی در مجلات جهانی چاپ و منتشر می شود که نشان می دهد می توانیم در تولید علم دست اول داشته باشیم.



طرح رصد خانه ملی در کشور اجرا می شود



لاریجانی بیان کرد: طرح رصد خانه ملی در کاشان اجرا می شود تا دانشمندان کشورمان هم بتوانند در فضا نقبی بزنند که این طرح سال آینده نورگیری می شود که با این کار آرزوی دیرین مردم محقق خواهد شد.



این مسئول همچنین گفت: طرح شتابگر ملی از دیگر برنامه های اساسی است که با راه اندازی آن یک هزار دانشمند می توانند با ارتباط با این مرکز فعالیتهای علمی خود را گسترش دهند.



وی پروژه علوم شناختی را از دیگر برنامه های دردست اجرا دانست و اظهارداشت: نسل جوان ما بیدار و از توان و هوش بالایی برخوردار است و با آمدن شتابگر به قزوین امیدواریم دانشمندان به دستاوردهای زیادی دست یابند.