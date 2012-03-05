به گزارش خبرنگار مهر، رادیو ورزش در ایام نوروز برنامه‌های "ورزش باستانی" با موضوع ارائه حرکات ورزش باستانی ویژه صبح، "خانواده قهرمان" با موضوع عید دیدنی با خانواده ورزشکاران قهرمان، برنامه "یاد یاران" با موضوع یادواره درگذشتگان جامعه ورزش در سال 90، برنامه "بازی‌های محلی" با محور معرفی ورزش‌های محلی ایران و انطباق آن با زمینه‌های سلامتی و تندرستی خانواده‌ها، برنامه "قطعه‌ای از بهشت" با موضوع ویژه برنامه راهیان نور را پخش می کند.

برنامه "مشاعره" با موضوع مسابقه شعرخوانی بر اساس متون شاهنامه، "سرزمین عشق" با موضوع ویژه برنامه راهیان نور، برنامه "صدای پای بهار" با موضوع آداب و رسوم پیشواز نوروز، برنامه "سال نو، سلام نو" با محور ویژه برنامه تحویل سال نو، "نوروزنامه" با موضوع بررسی مسائل فرهنگی ورزشی، کتاب‌های حوزه ورزش، اساطیر، داستان و فرهنگ مردم، برنامه "خان هشتم" با موضوع مسابقه علمی، تفریحی، گردشگری ورزشی و "نوروز مهربانی" با موضوع دید و بازدیدهای نوروزی و طنز نوروزی از دیگر برنامه های این شبکه رادیویی است.

دیگر برنامه‌های رادیو ورزش در ایام نوروز عبارتند از "هشت بهشت"، "نوروز در کوهستان"، "تذکره الروسا"، "یک حرف تازه"، "سین مثل سفر"، "سین مثل سلامتی"، "بانوی قهرمان"، "همت والا"، "ورزش و نرمش"، "لبخندهای 90"، "داستان والیبال"، "موج فوتبال"، "سرآغاز"، "ورزش 90"، "عید دیدنی با بزرگان"، "سپاس"، "ستاره‌ها"، "سرای من"، "کودک ورزش نوروز" و "نمایش".