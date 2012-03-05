به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین رکنی حسینی عصر دوشنبه در نشست تقدیر از خانواده پرورشی منطقه بردخون اظهار داشت: حضور مردم در صحنه بالاترین مرکز سیاسی و اجتماعی کشور بزرگترین ضربه بر پیکر آمریکا و استکبار بود زیرا همه فرقه ها و مذاهب و گروه ها به کشور خود عشق می ورزند و حامی نظام هستند و از جان و دل مدافع آن هستند و این باعث سردرگمی دشمن شده است.

امام جمعه بردخون افزود: در کشورهای اسلامی مردم نماز می خوانند ولی دشمن به آنان کاری ندارد زیرا نمازشان بی اثر است و استکبار تنها از نمازی وحشت دارد که بصیرت و شناخت در آن باشد و نظام اسلامی ایران چنین است البته در بحرین قبل از این دشمن کاری نداشت اما اکنون که منافع نامشروع آنان تهدید شده، مردم را آماج بدترین اعمال قرار می دهند.

وی اضافه کرد: اهداف دشمن در راستای تهاجم فرهنگی و رسیدن به مقاصد شوم است و برای سست کردن افکار و اندیشه ما گام بر می دارند اما در گذشته که مردم نماز اقامه می کردند و در چندقدمی آنها مراکز فحشا و منکرات بود هیچ کس دخالت نمی کرد.

رکنی حسینی ادامه داد: استکبار از دینی می ترسد که در مقابل آنان موضع بگیرد و اکنون که انقلاب اسلامی صادر شده ، کشورهای اسلامی و آزاده ندای حق خواهی و عدالت طلبی سر می دهند و طاغوت ها را نابود می کنند و دشمن می خواهد این بصیرت را از بین ببرد همچنان که در سال 88 عده ای راه را گم کردند و تحت تأثیر تبلیغات مسموم قرار گرفتند و گمراه شدند.

وی با گلایه از بی توجهی اولیا به فرزندان گفت: امروز اولیا به دنبال کسب معاش هستند و پدر و مادر بیرون خانه هستند و فرصتی برای تربیت فرزندان نمی ماند پس مربیان و معلمان رسالت سنگینی دارند و باید به جای همه کار کنند و اگر غفلت کنیم دشمن برنامه های خود را پیاده می کند تا به اهداف خود برسد و بروز بلوغ زودرس در بچه نشانه ای از این تأثیر است.

امام جمعه بردخون خاطرنشان کرد: برنامه های فرهنگی سنتی کاربرد چندانی ندارد پس باید همزمان با پیشرفت ها تغییر کنیم و به روز باشیم و از فنآوری های جدید بهره ببریم تا بتوانیم نقشه دشمن را متلاشی کنیم زیرا هیچ نسخه ای برای همه مقاطع و گروه ها مؤثر نیست.

وی یادآور شد: دشمن توان مقابله با ما را ندارد نیاز است جاذبه در برنامه ها داشته باشیم و از امکانات موجود به نحو مطلوب بهره ببریم و با استفاده از ابزار تشویق برای ترویج دین و تقویت اعتقادات هزینه کنیم زیرا با دستور و زور نمی توان کار کرد که نمونه آشکار آن جمع آوری ماهواره و طرح پوشش است.