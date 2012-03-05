صرف 140 میلیون ریال در طرح های پژوهشی آبفا/ شناسنامه دار کردن لاشه های دامی در سربیشه

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه ‌ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: این شرکت در در سالجای، 140 میلیون ریال اعتبار در قالب طرح‌های پژوهشی و حمایت از پایان ‌نامه‌ های دانشجویی هزینه کرده است.

یوسفی افزود: اعتبار پیش ‌بینی شده سال 90 شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از محل درآمدهای سرمایه‌ ای مبلغ 580 میلیون ریال بوده که 140 میلیون ریال آن در طرح‌های پژوهشی و حمایت از پایان ‌نامه‌ های دانشجویی هزینه شده است.

وی اضافه کرد: پایان ‌نامه تحصیلی کارشناسی ارشد فاطمه زجاجی دانشجوی رشته محیط زیست در خصوص پایش جذب میزان فلزات سنگین کروم، کادمیوم و نیکل در گیاهان از جمله پایان‌نامه‌هاست که مورد حمایت شرکت قرار گرفته است.

به گفته وی پایان ‌نامه تحصیلی کارشناسی ارشد مریم صحرانورد دانشجوی رشته مهندسی شیمی در خصوص بررسی و مقایسه روش جذب سیستیک واکنش حذف کروم از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب ارزان قیمت از دیگر پایان‌ نامه‌ های حمایت شده شرکت است.

معاون برنامه ‌ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شرکت در نمایشگاه بین ‌المللی تحقیقات تهران و بیرجند به مناسبت هفته پژوهش هم از برنامه‌ های پژوهشی مجموعه است گفت: پایان‌ نامه تحصیلی کارشناسی ارشد امین‌ا... احسانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران سازه در خصوص بررسی روش‌های مقاوم ‌سازی مخازن بتنی آب در استان خراسان جنوبی از اعتبارات حمایتی شرکت برخوردار شد

نظارت بر قیمت‌ها در آستانه نوروز بیشتر باشد

فرماندار شهرستان سرایان گفت: باید تدابیری اندیشیده شود تا نظارت بر قیمت‌ها در آستانه نوروز بیشتر شود.

محمد علی مهدی ‌نژاد با اشاره به فرا رسیدن سال جدید و آغاز خریدهای نوروزی، ضرورت نظارت بر قیمت‌ها دراین ایام باید مورد توجه باشد.

وی با اشاره به وجود برخی سودجویان در این ایام گفت: عده‌ای که فقط به دنبال منافع شخصی هستند با سوءاستفاده از شرایط سعی می‌ کنند تا با ارائه قیمت‌های کذایی در بازار تلاطم ایجاد کرده و سبب نارضایتی مردم شوند.

فرماندار سرایان ادامه داد: در این راستا نیاز است ناظران با قدرت و قوت بیشتری نسبت به شناسایی و مقابله با آنان اقدام کنند.

مهدی‌ نژاد ضرورت ایجاد و راه‌اندازی نمایشگاه‌های فروش بهاره را یادآور شد و افزود: مسئولان باید برای تنظیم بازار نسبت به راه‌اندازی نمایشگاه‌های فروش بهاره و دعوت از تولیدکنندگان به منظور عرضه مستقیم کالا و خدمات اقدام کنند.

برنامه ‌ریزی صحیح نقش موثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان‌جنوبی گفت: باید با برنامه‌ریزی صحیح نقش موثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کنیم.

فرشته اسدزاده اظهار داشت: با شناخت توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان و با برنامه‌ریزی دقیق و صحیح می‌توان نقش تأثیرگذاری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت ایفا کنیم.

وی، رفع ضعف‌های یادگیری کودکان و فعال کردن واحدهای مربوطه را در بهزیستی و آموزش و پرورش شهرستان مهم تلقی کرد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان‌جنوبی خواستار اهمیت دادن و تصویب طرح‌های پژوهشی در راستای محورهای هفت ‌گانه طرح تحول اجتماعی در جلسات شورای فرهنگ عمومی شهرستان شد.

فرماندار سرایان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت انجام امور فرهنگی در جامعه و کم بودن اعتبارات این بخش، خواستار اختصاص اعتبارات بیشتر در حوزه فرهنگی شهرستان شد.

محمدعلی مهدی ‌نژاد ضرورت انجام امور پیشگیرانه در جامعه را یادآور شد و گفت: باید مسئولان با انجام اقدامات پیشگیرانه زمینه را برای کاهش آمار ناهنجاری‌های اجتماعی فراهم کنند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان ‌جنوبی نیز در این جلسه ضمن مهم تلقی کردن بحث حاکمیت از سری برنامه‌های هفت گانه طرح تحول اجتماعی از ابلاغ دستورالعمل تشکیل ستاد صیانت و تکریم حقوق شهروندی با محوریت تحکیم و تعالی بنیان خانواده در دادستان استان و شهرستان‌ها خبر داد.

معصومه سادات جلیلی حسینی در راستای توسعه نشاط و شادابی در شهرستان خواستار ترویج بیشتر برنامه‌های اداره ورزش و جوانان شد.

طرح نشانه گذاری لاشه های استحصالی دام ها در سربیشه آغاز شد

طرح شناسنامه دار کردن لاشه های استحصالی دام های کشتاری در کشتارگاه سربیشه آغاز شد.

رئیس شبکه دامپزشکی سربیشه افزود: شناسنامه دار نمودن لاشه دام های سبک و سنگین در کشتارگاه آغاز و از این پس کلیه لاشه های عرضه شده در قصابی های سربیشه دارای لیبل خواهند بود.

سیدحمید محمدی با بیان اینکه سربیشه بعد از بیرجند دومین شهر استان به لحاظ اجرای طرح لیبل گذاری است، افزود: بر روی هر لاشه 4 عدد لیبل چسبانده شده که تاریخ کشتار، تاریخ مصرف، نوع دام و شرایط نگهداری گوشت بر روی آن درج شده است و مصرف کنندگان می توانند با اطمینان خاطر از اینکه کلیه مراحل کشتار دام تحت نظارت و بازرسی بهداشتی دامپزشکی بوده، گوشت را مصرف کنند.

وی بیان کرد: پس از اجرای این طرح بازرسین بهداشتی دامپزشکی در صورت مواجه با هرگونه گوشت فاقد لیبل در مراکز عرضه نسبت به جمع آوری و معدوم سازی گوشت مورد نظر اقدام خواهند کرد.