تحول در حوزه آموزش واژه ای به وسعت دنیایی از تلاش است

به گزارش خبرنگار مهر،علی فدایی ظهر امروز در همایش تحول بنیادین که با حضور مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، معاونان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، فرهنگیان آموزش و پرورش و اولیای دانش آموزان برگزار شد،با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در خصوص تحول بنیادین، اظهارداشت : بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب در 12 اردیبهشت سال 87 در رابطه با آموزش و پرورش به ویژه لزوم تحول بنیادین نقش بسزایی در ایجاد طرح های اجرایی سال جاری داشته است.

وی سخنان مقام معظم رهبری را در زمینه تحول یادآور شد و گفت: تحول یعنی دگرگونی عمیق و ایجاد تحول نیازمند شجاعت و جرات است.

این مسئول با یادآوری بیانات رهبر انقلاب در خصوص لزوم ساختن آموزش و پرورشی منطبق با الگوی ایرانی و اسلامی، ادامه داد:به فرموده ایشان آموزش و پرورش کنونی کشور ایران ساخته و پرداخته فکر و برنامه های ایرانی نبود و دو ایراد اساسی در بعد فلسفی ، ایمانی و بعد سیاسی ،مدیریتی داشت.

فدایی افزود: مقام معظم رهبری در خصوص برنامه فلسفی آموزش و پرورش فرمودند: نگاه به انسان در بحث آموزش و پرورش باید خدا محور باشد.ایشان همچنین در خصوص بعد سیاستی و مدیریتی بیان کردند: تمام برنامه های آموزش و پرورش در سطح کلان کاملا غرب زده، اروپایی ، وارداتی و ترجمه ای است که اگر بخواهیم آن را تغییر دهیم باید از محتوا شروع کرده و تغییرات اساسی در برنامه و سیاست به وجود آوریم.

برگزاری طرح های آموزشی و پرورشی وزارت

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ملارد بیان کرد:خوشبختانه در دولت دهم وزیر ولایت مدار و کار آشنا با قرار گرفتن در راس کار، برنامه های مطلوبی را در سطح وزارت خانه تبیین و اجرایی کرده است.

این مسئول ادامه داد: براین اساس وی، ایجاد تحول از مدیریت در سطح آموزشگاهی ، اداره کل یک استان و در نهایت در تمام سطوح کشور آغاز و در برنامه ریزی های کلان کشور که در مجلس شورای اسلامی انجام می شود مورد حمایت قرار داده است.

فدایی در خصوص طرح های اجرایی در سطح ابتدایی وزارت آموزش و پرورش کشورعنوان کرد: این مسئول تحولات بسیار خوبی را در طرح وزارتخانه به وجود آورد که این روزها شاهد بسیاری از این طرح ها و برنامه ها بوده و هستیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ملارد از جمله این طرح ها را، مجالس قرآنی، شنای سال سوم و طرح سباح، بیمه طلایی، اتحادیه فرهنگیان، تکریم فرهنگیان در سفرهای نوروزی، عدم دریافت شهریه از فرزندان فرهنگیان، مدارس هوشمند و سایر برنامه ها برشمرد.

