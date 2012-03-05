شهرداری جغتای نیازمند اجرای طرح هایی برای درآمد پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پرویزیان ظهر دوشنبه در نشست خبری شهرداران خراسان رضوی در مشهد اظهارکرد: کارخانه آسفالت شهر با ظرفیت تولید 80 تا 100 تن آسفالت در ساعت، با کمک سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی و با هزینه ای بالغ بر نیم میلیارد ریال در هفته دولت در سال جاری افتتاح شد و علاوه بر ایجاد اشتغال برای 130 نفر، به منبع درآمد ثابتی برای شهرداری تبدیل شده است.

وی با اشاره به عبور زائران بارگاه رضوی(ع) از شهر جغتای در نوروز، اظهار داشت: زیباسازی سطح شهر، بهسازی پارک‌ها، استقرار اکیپ ویژه شهرداری در ورودی شهر، برقراری شیفت فوق العاده برای پرسنل شهرداری، جمع آوری نخاله‌های ساختمانی جهت زیباسازی سطح شهر و چیدن سفره هفت سین در میدان اصلی شهر برای نخستین بار، از جمله برنامه های شهرداری در نوروز امسال است.

پرویزیان در ادامه، با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته 72 درصد بودجه سال جاری شهرداری صرف امور عمرانی شده، اظهار کرد: با توجه به تاکیدات استاندار، بهسازی فضای شهری و زیباسازی ورودی شهر در راس این امور قرار داشته است.

وی گفت: گسترش فضای سبز شهری، خط کشی معابر، تکمیل ساخت میدان بار شهر که از هشت سال پیش آغاز شده بود، ساخت بازار بزرگ شهر با 20 غرفه، تکمیل پروژه کشتارگاه شهر، نصب دستگاه های ورزشی در سطح شهر و ایجاد یک هتل دو ستاره با سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر، از جمله طرح‌های عمرانی شهرداری در سال 90 بوده است.

شهردار جغتای به واگذاری جایگاه CNGشهر به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: با این اقدام 10 مورد اشتغال جدید ایجاد شد و همزمان شهرداری موفق شد با ایجاد نمایندگی سایپا در شهر، به تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی بپردازد.