تولد هزاران درخت در زمستان/جهان نما حیات مجدد خود را جشن گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، درخت این جاندار بی زبان یکی از آفریده های خداوند دانا برای آدمی است که به دلیل نقش حیاتی که در زندگی تمامی موجودات به ویژه انسانها دارد، مورد تکریم بوده و در روزشمار ایرانیان یک روز به تلاش برای پرورش آن اختصاص داده شده است.

اسفندماه در نیمه های راه زمستان و در حالی که هنوز بسیاری از درختان در خواب زمستانی به سر برده و هنوز طراوت و شادابی بهاری خود را بازنیافته اند، آدمی نهالی جدید را در دل خاک می کارد تا در آینده شاهد طراوت و زیبائیش بوده و پرورش جانداری بی زبان را با تمام وجود احساس کند.

در این روز که در روزشمار ما ایرانیان روز درختکاری نامیده شده، هزاران اصله درخت با دستان پر مهر ایرانی ها کاشته می شود، آنهم در سرمای زمستان و درست آن زمانی که شاید ممات طبیعت اوج گرفته است.اما با کاشت درختان به خود یادآور می شویم که هر مماتی سرآغاز حیات و هر زمستانی را بهاری است و باید برای دست یافتن به این بهار و طراوت تلاش کرد.

پارک جهان نمای کرج که روزی نامش برازنده زیبائیهای بی نظیرش بود می رود که دوباره حیات و طراوت قبلی خود را بازیافته و تولدی دیگر را تجربه کند.

امروز جهان نمای کرج زادگاه هزاران اصله درخت با دستان پر مهر پیرو جوان کرجی بود، امروز گرمای ناشی از ذوق تولد بهار و طراوت، سرمای زمستان را از یادها برده و امید به آینده ای سبز و پر نشاط، شوق تلاش را در همه بوجود آورده بود.

به رسم سنت حسنه و ماندگار درختکاری، امروز مسئولان، دانش آموزان، دانشجویان، اصحاب رسانه و جمعی از شهروندان کرجی در جهان نما گردهم آمدند تا هریک نهالی را در دل خاک گذاشته و این روز را جشن بگیرند و به استقبال بهارو زیبائی طبیعت روند.

جشن درختکاری کرج که به میزبانی شهرداری این کلانشهر برگزار شد، شورو شوق زیادی را در همه میهمانان به وجود آورد به خصوص که گرمای میزبانی با آشی خودمانی و چای این نوشیدنی محبوب ایرانی ها بر صفای این بزم افزوده و سرمای هوا را کاهش می داد.

جهان نمای کرج امروز، نوید حیات مجدد و تلاش مسئولان برای احیای ظرفیت های بی نظیر این پارک را به کرات شنید و این حیات دوباره را بی صبرانه به انتظار نشست.

جهان نما قطب گردشگری ایران می شود

سید علی آقازاده شهردار کرج در این مراسم ضمن کاشت نهالی در پارک جهان نما گفت: مرکز تفریحی مجهز و به روزی در این پارک ایجاد می شود و با اقدامات خوب و مطلوبی که درحال انجام است، آینده ای در حد و شان ظرفیت بی نظیر این پارک رقم می خورد.

وی گفت: پس از پیگیری های فراوان، پارک جهان نما تحویل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج شد و تا کنون اقدامات چشمگیری برای احیای این پارک صورت گرفته است.

آقازاده تصریح کرد: در آینده ای نه چندان دور این پارک به قطب بزرگ گردشگری ایران تبدیل می شود.

جهان نمای کرج از طریق اتوبان همت به غرب تهران متصل می شود

عیسی فرهادی استاندار البرز نیز امروز یک اصله درخت کاشت و در حاشیه این مراسم گفت: منابع طبیعی و فضای سبز از نعمت های خداوند است که باید اقدامات لازم برای حفظ و نگهداری آنها به نحو مطلوبی انجام شود.

وی افزود: ضربه زدن به محیط زیست و فضای سبز، زندگی انسانها را به مخاطره می اندازد که در این زمینه شهروندان یکی از عوامل اصلی برای حفظ و نگهداری از این منابع خدادادی هستند.



استاندار البرز یادآور شد: پیش بینی می شود که با اقدامات مطلوب سازمان پارکهای شهرداری، کلانشهر کرج در آینده وضعیت مطلوبی را در بخش فضای سبز داشته باشد.

وی بر شناسنامه دار شدن منابع طبیعی و درختان در استان البرز و کلانشهر کرج تاکید و اضافه کرد: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که پارک جهان نمای شهرداری از طریق اتوبان همت به غرب تهران متصل شود.

وی با اشاره به اینکه حفظ و نگهداری از فضای سبز یکی از امور خطیر، سنگین و مهم است، اعلام کرد: در این زمینه تاکنون شهرداری موفق عمل کرده و اقدامات مطلوبی را انجام داده است.