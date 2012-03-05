50 درصد اعتبارات منابع طبیعی در حوزه آبخیزداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان رشید در مراسم روز درختکاری هر گونه تجاوز به منابع طبیعی و محیط زیست را گناهی نابخشودنی دانست و تصریح کرد: برای رفع این مشکل عزمی همگانی و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی از امور بسیار ضروری محسوب می شود.

وی مراتع و جنگل ها را منحصر به یک سازمان، وزارتخانه و یا یک دولت خاص ندانست و یادآور شد: منابع طبیعی، مراتع، جنگل ها و سایر منابع طبیعی متعلق به همه مردم، نظام و حکومت و نسل های آینده است که باید حفظ تقویت و نگهداشت آن به صورت مطلوب مورد توجه همه اقشار جامعه قرار گیرد.

وی ادامه داد: به مسئولان امر در استان همواره تذکرات لازم داده شده است تا جلوی سوء استفاده کنندگان از منابع طبیعی و زمین ها و اراضی ملی را بگیرند و تحت تاثیر القائات و جوسازی های عده ای معدود که به دنبال مقاصد خاص خود هستند قرار نگیرند.

وی بیان کرد: به هیچ کس در استان اجازه نداده و نمی دهیم که به بهانه های واهی منابع ملی را تصرف کرده و به دنبال اهداف دیگری باشد، این درحالیست که به سایر دست اندرکاران این امر از جمله اعضای کمیسیون ماده 21 نیز همواره تاکید شده است که این مهم را مورد توجه قرار دهند.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: در کمیسون ماده پنج نیز همواره تاکید شده است در صورتی که یک متر مربع زمین از فضای سبز به تجاری یا مسکونی تغییر کاربری پیدا می کند باید به جای آن دو متر مربع زمین با کاربری فضای سبز به مجموعه شهری اضافه شود.

وی حفظ منابع طبیعی در مبلمان شهری را نیز مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: در توسعه مبلمان شهری نیز همیشه به شهرداران تاکید شده است تا حفظ منابع طبیعی و منابع زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد.

رشید توجه مضاعف مسئولان به حفظ منابع حیاتی انسان ها در همه نقاط استان را مورد توجه جدی قرار داد و افزود: مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی باید ضمن رعایت حقوق مردم در واگذاری ها حقوق بیت المال را نیز مورد توجه جدی قرار دهند و اگر مدیری به این مباحث بی توجهی کند قطعاً لیاقت مدیریت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارد.

وی با بیان اینکه در هفته منابع طبیعی 13 پروژه در بخش های مختلف آبخیزداری و آب و خاک با 314 میلیون تومان اعتبار مورد بهره برداری قرار می گیرد، گفت: در سال جاری 9 میلیارد و 900 میلیون تومان اعتبار به اداره کل منابع طبیعی استان اختصاص یافته است که 50 درصد این اعتبارات در بخش آبخیزداری بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری 233 پروژه در قالب 410 عملیات در حوزه منابع طبیعی به بهره برداری رسیده است، اظهارکرد: در هفته منابع طبیعی امسال 400 هزار اصله نهال در سطح استان توزیع شده است.