هزار اصله نهال در زهک کاشته شد

احمد دهمرده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کاشت این تعداد نهال در امتداد طرح 300 هکتاری نهال‌ کاری در اراضی بیابانی واقع در شمال منطقه مسکونی محمد شاهکرم انجام شده است.

وی گفت: درختکاری در فرهنگ اسلامی، عمل صالح و کار ارزشمند و سنت نبوی است که باید در جامعه اسلامی رواج یابد و مسلمانان با کاشت حتی یک نهال در راستای بهبود وضعیت هوای شهر و توسعه اقتصادی گام های بلندی بردارند.

وی افزود: فرهنگ درختکاری و حفاظت از آن، در سلامت محیط زیست، پاکی هوا و تندرستی شهروندان تاثیر بسیاری دارد، از این رو فضا و محیط سرسبز از درختان فراوان ضامن ارتقای بهداشت روانی و افزایش نشاط و شادابی انسان ها در جامعه اسلامی است.

فرماندار زهک بیان داشت: به همین دلیل به مناسبت هفته منابع طبیعی 120 هزار اصله نهال برای کاشت در زمین ها، ادارات، اماکن عمومی و منازل در بین اقشار مختلف مردم شهرستان از جمله دانش آموزان، کشاورزان و کارکنان دولت در حال توزیع است.