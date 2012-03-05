انتخابات فارس در حد اعلای قانونمداری و رعایت امانت برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، کمال فیروزآبادی عصر دوشنبه در نشست خبری آخرین وضعیت انتخابات در استان فارس در پاسخ به سئوال خبرنگارمهر مبنی بر اعلام دیر هنگام نتایج انتخابات در فارس گفت: ستاد برگزاری انتخابات در استان فارس جایگاه خاص خود را دارد و در این راستا فرمانداری ها باید وضعیت انتخابات را اعلام می کردند.

وی تصریح کرد: اولویت اول ما دقت و حفظ امانت بود که در این خصوص نیز موفق بودیم.

رئیس ستاد انتخابات استان فارس یادآور شد: درصد مشارکت مردم استان فارس در انتخابات بالای 70 درصد بود که نسبت به دوره گذشته شاهد افزایش مناسبی بودیم.

فیروزآبادی با بیان اینکه رقیبان انتخاباتی امروز به رفیق تبدیل شده اند افزود: 250 نفر در 15 حوزه انتخابیه به رقابت پرداختند که امروز با پایان یافتن انتخابات با یکدیگر رفاقت می کنند.

وی ادامه داد: برگزار کنندگان انتخابات خود مردم استان بودند که خوشبختانه از این امتحان بزرگ سربلند خارج شدند.

رئیس ستاد انتخابات استان فارس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اعتراضات برخی از داوطلبین تصریح کرد: داوطلبین دو روز وقت داشتند که اعتراض خود را به فرمانداری ها اعلام کنند و از زمان پایان انتخابات یک هفته زمان دارند که اعتراض خود را به شورای نگهبان ارایه کنند.

فیروزآبادی ادامه داد: چنانچه اعتراضات با مستندات همراه باشد نمایندگانی برای بررسی وضعیت همان حوزه انتخابیه وارد عمل می شوند.

وی در خصوص وضعیت آمار رای دهندگان شیراز نیز تاکید کرد: 511 هزار 424 رای از صندوق های شیراز خارج شده است.