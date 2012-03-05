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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۰۳

ناییج به مهر خبر داد:

2435 واحد مسکن مهر در چالوس احداث می شود

2435 واحد مسکن مهر در چالوس احداث می شود

چالوس - خبرگزاری مهر: رئیس مسکن و شهرسازی چالوس گفت: هم اکنون دو هزار و 435 واحد مسکن مهر در این شهرستان در حال احداث است.

بابا علی ناییج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروژه 112 واحدی تازه آباد بیش از 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به زودی شاهد بهره برداری آن خواهیم بود.

وی ادامه داد: پروژه 66 واحدی چالوس که خود به سه پروژه 60،80 و 472 واحدی تقسیم می شود به ترتیب از پیشرفت فیزیکی 75،85 و 30 درصد برخوردار هستند.

ناییج تصریح کرد: 192 واحدی سپاه، 460 واحد خودمالکی، 202 واحد فرهنگیان چالوس، 90 واحدی مربوط به تیپ سوم، 32 واحدی شهرداری مرزن آباد، 560 واحدی فرهنگیان کلاردشت، 112 واحدی جانبازان کلاردشت در قالب مسکن مهر در حال احداث است.

وی گفت: مسکن مهر در شهرستان چالوس در دولت دهم آغاز شد و تاکنون از روند اجرایی مطلوبی برخوردار است.

ناییج بیان داشت: ثبت نام از افراد فاقد مسکن همچنان ادامه دارد و افراد می توانند در صورت داشتن شرایط لازم به این اداره مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1552605

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