اندیشه های امام خمینی(ره) سرمنشا بیداری اسلامی است

"محمد تیجانی" در گفتگو با مهر با اشاره به تحولات بیداری اسلامی در کشورهای عربی گفت: منشا و سرآغاز این تحولات به امام خمینی(ره) بر می گردد. آنچه ما در کشورهای عربی و اسلامی شاهد بروز آن هستیم در واقع نتیجه بیداری اسلامی است که سی سال قبل امام خمینی (ره) آن را آغاز کرد.

این اندیشمند تونسی بیان کرد: جهان عرب پس از گذشت سی سال از شروع نهضت بیداری اسلامی با الهام از اندیشه های امام خمینی(ره) تحرکات خود را ضد رژیمهای دیکتاتوری آغاز کردند.

تیجانی اظهار داشت: مردم کشورهای عربی تصمیم گرفتند که از یوغ ظلم و ستم آزاد شوند. به نظر می رسد که مردم کشورهای عربی با ترس بیگانه شده اند و برای برپایی دموکراسی و آزادی به پا خاسته اند.

وی درباره آینده انقلابهای عربی بیان کرد: امیدواریم که حکومتهای کشورهایی که شاهد انقلاب بوده اند از جمله تونس و مصر به دنبال اجرای اسلامی واقعی و حق مداری باشند و خط مشی مبارزه با صهیونیسم را دنبال کنند.

دکتر محمد تیجانی در سال 1936 میلادی در یکی از شهرهای جنوبی کشور تونس، در خانواده‌ای سرشناس و مذهبی دیده به جهان گشود.تحصیلاتش را تا پایان دبیرستان در همان جا گذراند و سپس در دانشکده علم و صنعت تحصیلاتش را تا اخذ مدرک مهندسی ادامه داد.

وی از کودکی به معارف دینی علاقة فراوانی داشت و با استعداد فوق‌العاده‌ای که داشت، درعلم و تقوا معروف شد. او در همان سنین جوانی امام جماعت شهر بود و تفسیر و فقه تدریس می‌کرد.در مسافرت‌های فراوانی که به مصر، حجاز، عراق و کشورهای دیگر برای کسب معرفت وآگاهی و ادای حج و عمره داشت، به حقانیت مذهب شیعه پی برد و تشیع خود را رسماً اعلام کرد.

در پی اذیت و آزار رژیم سابق تونس، از آن کشور به پاریس مهاجرت کرد و زندگی جدیدی را در آنجا از سر گرفت. او هم‌اکنون با داشتن مدرک دکترای فلسفه از دانشگاه سوربن پاریس، به تدریس مشغول است.

از وی آثار فراوانی به زبان‌های مختلف منتشر شده که برخی از آنها عبارتند از: ثم اهتدیت، لأکون مع الصّادقین، فاسئلوا أهل الذّکر، الشّیعه هم أهل السّنه، إعرفوا الحق، کلّ الحلوان عند آل الرّسول، مؤتمر السّقیفه، فسیروا فی الأرض فانظروا، أجیبوا داعی الله و... .