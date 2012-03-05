2.5 میلیارد تومان به عملیات اجرایی لوله گذاری در کلاردشت اختصاص یافت

کمال الدین گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراحل اجرایی کار با انتخاب مشاور و پیمانکار آغاز شده است.

وی در ادامه از پیشرفت 25 درصدی شبکه جمع آوری فاضلاب شهری چالوس خبر داد و گفت: تاکنون 22 میلیارد و 500 میلیون تومان بابت کار اجرایی آن هزینه شده است.

گودرزی اظهار داشت: در بخش آب بها 750 میلیون تومان از مشترکان در چالوس و نوشهر طلبکار هستیم که انتظار می رود مشترکین گرامی در پرداخت آن نهایت همکاری را داشته باشند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در ماه آخر سال قرار داریم جهت شستشو مشاهده می شود که مردم از آب شرب استفاده می کنند و لذا با کمبود آب مواجه می شویم که انتظار داریم صرفه جویی لازم در این زمینه صورت بگیرد.

نوشهر و چالوس از شهرهای گردشگرپذیر مازندران است.

