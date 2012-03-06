بررسی قرائت انگلیسی از مکتب پراگماتیسم در دانشگاه کمبریج

به گزارش خبرگزاری مهر، مکتب پراگماتیسم که موطن آن امریکا است از مکاتب فکری تأثیرگذار قرن بیستم محسوب می شود.

دانشگاه کمبریج در انگلستان قرار است خردادماه سال آینده همایشی برگزار کند که در آن این مکتب از دیدگاه متفکران و اندیشمندان کمبریج مورد توجه است.

در دانشگاه کمبریج متفکران و فلاسفه‌ای چون راسل و جورج ادوارد مور در دهه 20 میلادی به طرح دیدگاههای خود پرداخته اند.

بر این اساس قرائتی خاص از مکتب پراگماتیسم وجود دارد که توسط متفکران و فلاسفه کمبریج از جمله راسل و مور مطرح شده است.

اواخر قرن نوزدهم، فیلسوفان و متفکرانی چون ویلیام جیمز، جرج هربرت مید، چارلز سندرز پیرس و جان دیوئی این مکتب و فلسفه را ارائه کردند.

پراگماتیسم روشی در فلسفه مدرن است که با اعتراف به غیرممکن بودن اثبات بعضی مسائل، آنها را با توجه به کاربردشان در زندگی انسان می‌پذیرد، حملات پراگماتیستها متوجه ایده‌آلیستها بود.



پراگماتیستها معتقد بودند آموزه‌های ایده‌آلیستی انتزاعی هستند و فایده‌ای برای انسان ندارند. در حالی که آنها مکتب خود را در حل مسائل عقلی بشر سودمند تلقی می‌کردند.