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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

پاشا به مهر گفت:

400 میلیون تومان ارزش افزوده به شهرداری چالوس پرداخت شد

400 میلیون تومان ارزش افزوده به شهرداری چالوس پرداخت شد

چالوس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مالیات و دارایی چالوس گفت: 400 میلیون تومان به ازای یک هشتم درصد عوارض ارزش افزوده مربوط به 11 ماه سالجاری به حساب شهرداری چالوس واریز شد.

مهدی پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این محل 70 میلیون تومان به حساب شهرداری کلاردشت، 40 میلیون تومان به حساب شهرداری مرزن آباد و 210 میلیون تومان به حساب دهیاریهای بخش مرکزی مربوط به 11 ماه سالجاری واریز شد.

وی ادامه داد: از شهرداری ها انتظار می رود در بحث تشویق بازاریان بابت پرداخت مالیات همکاری کنند که در صورت همکاری سطح پرداختی ها بالا می رود.

رئیس اداره مالیات و دارایی چالوس تصریح کرد: در سطح مالیات در داخل شهر و مشاغل بازار افزایش نداشتیم و مجموع افزایش درآمد مالیاتی اداره در بخش املاک، ساخت و سازهای حاشیه شهرها بوده است.

وی گفت: به کلیه بازاریان شهرستان چالوس توصیه می شود قبل از تیرماه سال 91 نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی اقدام کنند تا از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
 

کد مطلب 1552611

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