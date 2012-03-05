400 میلیون تومان ارزش افزوده به شهرداری چالوس پرداخت شد

مهدی پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این محل 70 میلیون تومان به حساب شهرداری کلاردشت، 40 میلیون تومان به حساب شهرداری مرزن آباد و 210 میلیون تومان به حساب دهیاریهای بخش مرکزی مربوط به 11 ماه سالجاری واریز شد.

وی ادامه داد: از شهرداری ها انتظار می رود در بحث تشویق بازاریان بابت پرداخت مالیات همکاری کنند که در صورت همکاری سطح پرداختی ها بالا می رود.

رئیس اداره مالیات و دارایی چالوس تصریح کرد: در سطح مالیات در داخل شهر و مشاغل بازار افزایش نداشتیم و مجموع افزایش درآمد مالیاتی اداره در بخش املاک، ساخت و سازهای حاشیه شهرها بوده است.

وی گفت: به کلیه بازاریان شهرستان چالوس توصیه می شود قبل از تیرماه سال 91 نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی اقدام کنند تا از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

