"آراز" به پیشباز نوروز می رود



به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شهریاری در نشست خبری کنسرت گروه "آراز"، که امروز در سالن اجتماعات خانه موسیقی برگزار شد به خبرنگاران گفت: هر سال سعی می کنم در آستانه نوروز کنسرتی با فضای شاد اجرا کنم زیرا معتقدم مردم باید در آستانه نوروز با روحیه ای شاد سال نو را آغاز کنند.

وی در باره ترکیب گروه آراز در این اجرا گفت: این گروه ترکیب همیشگی را دارد اما در یک بخش قرار است ده نوازنده سازهایشان را به کنار بگذارند و همه ساز نقاره بنوازند که جالب ترین بخش برنامه خواهد بود. در این برنامه همچنین سه نوازنده چیره دست از کشور آذربایجان دعوت کردیم که ساز های ویولن، بالابان و قانون می نوازند. مطلب حسین زاده، نوزانده ویولن و اهل کشور آذربایجان است که ویولن را بسیار قدرتمند می نوازد و در کنسرت کشورهای اروپایی و آمریکایی بسیار درخشیده است.

شهریاری همچنین درباره آخرین آلبوم منتشر شده اش گفت: آلبوم "یاواش یئری" حدود دو ماه پیش منتشر شده است و از نظر زیبایی و به روز بودن از آلبوم های قبلی ام بهتر است و در دیگر کشور ها هم از آهنگ های این آلبوم – متاسفانه بدون ذکر نام من- استفاده می کنند.



وی همچنین تالار وحدت را از نظر آکوستیک و زیبایی مناسب ترین سالن برای اجرای برنامه دانست ولی در خصوص اجرا نکردن برنامه در این تالار گفت: دو محدودیت در این تالار وجود دارد. یکی محدودیت برخی ساز ها است که نمی توانند روی صحنه این تالار حضور داشته باشند و دیگری اینکه ظرفیت این تالار بسیار محدود است زیرا مخاطبان فراوانی از آذری زبان ها و فارس زبان ها هستند که این تالار جوابگوی آنها نیست. ضمن اینکه درصدی از فروش بلیت هم در این تالار به شهرداری اختصاص دارد.



شهریاری همچنین در باره قطعات اجرایی در این کنسرت نیز گفت: تا 6 ماه قبل کنسرت هایی که اجرا می کردیم تقریبا 70 درصد به قطعات پاپ اختصاص داشت و 30 درصد آن قطعات فولکلور بود. اما برای کنسرت های خارج از کشور برعکس بود و بیشتر موسیقی فولکلور اجرا می کردیم. در این کنسرت هم تقریبا نیمی از قطعات آلبوم جدیدم اجرا می کنم و بقیه را هم از آلبوم های قدیمی تر و آهنگ های فولکلور اجرا خواهم کرد.



وی همچنین درباره ترکیب ارکستر هم گفت: در این کنسرت 15 نوازنده از جمله نوازندگان سازهای گیتار، تار آذری، ویولن، کلارینت، بالابان، جاز، دایره، پرکاشن، نقاره، پیانو و سینتی سایزر به اجرای قطعات می پردازند و سه خانم هم به عنوان همخوان من را همراهی می کنند.



در این نشست خبری، رسول ترابی(تهیه کننده کنسرت) و غلامعلی علمشاهی(مدیر موسسه آوای نکیسا) حضور داشتند و هر یک جدا گانه به محدودیت تبلیغات در سطح شهر و همچنین کپی و پخش غیر مجاز آثار فرهنگی هنری انتقاد کردند.



لازم به ذکر است، این کنسرت 25 اسفند ماه در دو نوبت 18:30 و 21:30 در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی برگزار می شود.