* آقای فتح الله زاده این فوت بازیکن گرفتن شما قبل از فصل چیست؟ چطور پول ندارید و این همه ستاره جذب می کنید؟

- شما شاید باور نکنید اما من کار خاصی انجام نمی‌دهم. از قدیم گفته‌اند هرآنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. چون من صادقانه وارد مذاکره می‌شوم و به دنبال گول زدن بازیکنان نیستم، آنها نیز حرف مرا می‌پذیرند. فوتبالیست‌ها افرادی باهوش و زرنگی هستند که اگر اینگونه نبودند از بین میلیون‌ها نفر به این جایگاه نمی‌رسیدند. آنها به خوبی حرف مرا می‌فهمند و درک می‌کنند که می‌خواهم گول‌شان بزنم یا حرفم صادقانه است. چون من صادقانه و صمیمی حرفم را می‌زنم آن را می‌پذیرند و پای قرارداد با استقلال را امضا می‌کنند. این را من نه هر شخصی که با استقلال ارتباط دارد می‌تواند بگوید. مثلا یکی از بازیکنان ما کاری کرده و تیم را به هم ریخته بود. آقای نظری به یکی از بازیکنان گفته بود قول می‌دهم این بازیکن به هیچ عنوان از اشتباه خود بر نمی‌گردد و از فتح الله زاده عذرخواهی نمی‌کند اما من کاری کردم که آن بازیکن عذرخواهی کرد. واقعا آقای نظری تعجب کرده بود و گفته بود من نمی‌دانم آقای فتح الله زاده با این بازیکن چه کرده است.

* در مورد جذب دروازه بان ریسک نکردید از آنجا که فاصله رحمتی با دروازه بان دوم شما خیلی زیاد است، اگر خدایی نکرده رحمتی مصدوم می‌شد شما به مشکل می‌خوردید؟

- اشتباه شما همین جاست، شما هنوز ما ترک ها را نمی شناسید، ما ترک ها هفت جان داریم، رحمتی تازه یکی از جان هایش را از دست داده و 6 جان دیگر هم دارد، البته جای هیچ نگرانی نیست چرا که دو دروازه بان خوب دیگرهم داریم.

* شرط ماندن مظلومی در استقلال افزودن به ستاره‌های روی پیراهن این تیم است؟

- قرارداد مظلومی در پایان فصل تمام می شود و پس از آن برای تمدید قرارداد با وی وارد مذاکره می‌شویم. قطعا اگر ستاره به پیراهن استقلال اضافه کند که حفظش می‌کنیم.

* پس هنوز برای انتخاب مربی فصل آینده برنامه ریزی نکرده‌اید؟

- ما بعد از فینال جام حذفی با مظلومی وارد مذاکره می‌شویم. اصلا چه بسا او امسال با استقلال قهرمان شود و تصمیم به جدایی بگیرد. هم من و هم آقای مظلومی با هم قرار گذاشته‌ایم که بعد از فینال جام حذفی باهم بنشینیم و گپ اولیه را در این خصوص بزنیم.

* این کار منطقی و حرفه‌ای است که پیش از پایان فصل مربی فصل بعد مشخص باشد تا با نظر او تیم بسته شود؟

- درست است که شما می‌گوید مربی باید تیم فصل بعد را انتخاب کند اما من با این موضوع مخالفم. من در اروپا دیده‌ام که آقای "کالموند" پیش از انتخاب سرمربی درصدد بستن تیم بوده است. برای من سئوال بود چرا این کار را انجام می‌دهند که مدیرعامل پیشین باشگاه بایرلورکوزن عنوان کرد، یک مربی فقط می‌تواند چهار بازیکن بیاورد و باقی را ما انتخاب می‌کنیم. این ما، به تنهایی مدیرعامل باشگاه نیست، بلکه یک گروه کارشناسی را شامل می‌شود که وظیفه انتخاب بازیکن را دارد.

* شما در باشگاه استقلال چنین گروهی دارید؟

- ما یک گروه فنی داریم که بازیکنان را انتخاب کرده و از او دفاع می‌کنند در مقابل سرمربی تیم. مثلا ما میداوودی و حیدری را آورده‌ایم، هیچ سرمربی نمی‌تواند بگوید اینها بازیکنان بدی هستند، چرا که آنها در سطح استاندارد و اول فوتبال ایران قرار دارند.

* برای فصل بعد چه بازیکنانی را مدنظر دارید؟

- ما 9 تا 10 بازیکن را که برای فصل آینده می‌خواهیم اضافه کنیم، مدنظرم هست.

* آیا با آنها صحبت هم کرده‌اید؟

- نه. چون اجازه این کار را نداریم و اگر الان یک نفر آمد و مدعی شد که فتح الله زاده با ما مذاکره کرده است، شما هرچه می‌خواهید می‌توانید بگویید. ما برای مذاکره با بازیکنان صبر می‌کنیم که فصل تمام شود. البته باید بگویم من با دو مدیرعامل باشگاه برای سه بازیکن صحبت کرده‌ام اما از آنها خواسته‌ام که بازیکنان چیزی نگویند چرا که احتمال دارد این موضوع در جامعه بپیچد و رقم‌ها برای ما دردسرساز شود.

* این بازیکنان در چه سطحی هستند؟

- همین قدر بگویم که بازیکنان بزرگی هستند که آمدن شان به پرسپولیس تقریبا قطعی است.

* ورود این بازیکنان به استقلال لازمه‌اش این است که تعدادی از بازیکنان از تیم شما بروند. آیا باید منتظر چنین اتفاقی در تیم استقلال باشیم؟

- ما امسال کم بازیکن داشتیم و مجموع بازیکنان تیم ما به 20 نفر نمی‌رسد. ما در حال حاضر سه تا چهار جای خالی در ترکیب خود داریم، چند نفر از تیم ما رفته‌اند و می‌توانیم در فصل نقل و انتقالات چند بازیکن دیگر جذب کنیم. جای نگرانی نیست و ما قطعا برای فصل بعد تیمی بهتر از این فصل خواهیم بست.

* جدایی برخی نفرات و جذب بازیکنان جدید با نظر مظلومی صورت می‌گیرد یا با نظر سرمربی که فصل آینده روی نیمکت تیم استقلال می‌نشیند؟

- ما اگر قرار بر این شود که آقای مظلومی در استقلال بماند با نظر او تیم را خواهیم بست. در غیر اینصورت با نظر کمیته‌ای که عنوان کردم بازیکنان موردمان را جذب می‌کنیم، بازیکنانی درشت که اگر هر هوادار استقلال نام آنها را بشنود از حضورشان در این تیم استقبال خواهد کرد. ما کارهایی خواهیم کرد کارستان. کسی باور می کرد، ساموئل را از بولتون به استقلال بیاوریم اما ما او را آوردیم و از این دست بازیکنان بازهم خواهیم آورد.

* حالا اگر مظلومی به هر دلیلی از استقلال رفت، مربی فصل آینده این تیم یک مربی بزرگ خارجی خواهد بود یا بازهم یک استقلالی روی نیمکت تیم می‌نشیند؟

- نه من اعتقاد دارم در ایران مربی استقلالی برای هدایت تیم ما زیاد است، مربیانی که بهتر است کنار آنها یک تمرین دهنده خوب مانند "میشائیل هنکه" باشد.

* با این شرایط احتمال بازگشت قلعه نویی هست؟

- (خنده) فعلا منتظر پایان مسابقات جام حذفی هستیم!

* آقای مظلومی گفته است با فتح چهار دربی چهار جام به هواداران استقلال هدیه کرده است؟ آیا شما هم فکر می‌کنید که طی چهار سال گذشته به چهار جام رسیده‌اید؟

- بله من هم اعتقاد دارم در این مدت 4 جام ناقابل به هواداران استقلال هدیه کرده‌ایم.

* هنکه با شما به مشکل برخورده بود؟

- نه او با ما از نظر مالی به مشکل برنخورده بود. اتفاقا پرداخت‌های مالی این مربی آلمانی در زمان خود صورت گرفته اما او دو، سه تا مرخصی می‌خواست که من با آن مخالفت کردم، چون او به اندازه کافی مرخصی رفته بود. او در همین سه ماهه چهار بار مرخصی رفته است. آیا کم به مرخصی رفته؟ قرار نیست هر کسی هرچه خواست به او بدهیم.

* آقای فتح الله زاده قبول دارید شوخی‌های شما با آقای رویانیان دارد زیاد می‌شود؟

- من با آقای رویانیان رفیق هستم. حتی آن روزی که آقای رویانیان مصاحبه کرده بود، من با بچه های تلویزیون مصاحبه کرده و پاسخ مدیرعامل پرسپولیس را دادم. اتفاقا در آن روزی در یک جلسه ای کنار هم نشسته بودیم که آقای رویانیان به من گفت، ناراحت نباش یک شوخی‌هایی با شما کرده ام، ناراحت نباش. آقای رویانیان انگار خبر نداشت که قبلا از اینکه مصاحبه‌ای کرده باشد، من با او شوخی کرده بودم!

* خوب است این فضا بین دو مدیرعامل باشد؟ آخر بازیکنان با هم مشکلی ندارند و برای یکدیگر کری نمی‌خوانند اما مدیران عامل دو باشگاه کمی باهم شوخی می‌کنند!

- ما مشکلی با هم نداریم. شما مطمئن باشید آقای رویانیان در حالت جدی و عصبانیت چیزی به من بگوید پاسخی به او نمی‌دهم، چون دوستم است، احساس می‌کنم که ناراحت شده، من دوستش هستم و باید تحمل کنم اما در خوشی‌ها برای هم کری می‌خوانیم، مثل همین روزهای اخیر. رفاقت ما خیلی محکم‌تر از این حرف‌هاست.

* اما شما مصاحبه کرده و گفته بودید که می‌خواهید دوپینگی‌های پرسپولیس را بگویم. این خیلی شوخی نمی تواند باشد.

- نه من شوخی کردم. البته پیش از این از آقای رویانیان اجازه گرفته بودم که کمی با ایشان شوخی کرده و پاسخ شوخی های شان را بدهم!

* البته شوخی‌های شما و آقای رویانیان از بحث دوپینگ آغاز شد. نظرتان در مورد موضوع و داستان دوپینگ بازیکنان استقلال چیست؟

- اگر شخصی در خیابان به کسی سیلی بزند، او به ازای آن یک سیلی، یک سیلی به کسی که به او ضربه زده باید بزند اما به ما که رسید می‌گویند به ازای آن یک سیلی چرا شخصی که به تو سیلی زد نکشتی؟ ما در ایران شاید 10 تا 15 بازیکن داریم که از این مشکلی که بازیکنان استقلال با آن روبه‌رو شدند و یا حتی بدتر از آن مواجه شده اند اما پرونده شان با یک اخطار کتبی بسته شده است اما به ما که رسید همه چیز غیرقانونی شد و عنوان می کنند که چرا با بازیکنان برخورد نشده است.

* بهتر نبود کادر پزشکی شما به بازیکنان توصیه می کردند از ویتامین ها و پروتئینهایی که شبهه دار هستند، استفاده نکنند؟

- این یک چیز مهمی بود که کمتر کسی به آن توجه کرد. بازیکنان ما از پودری استفاده کرده بودند که آلوده بوده است. ما تمام مکمل‌ها، ویتامین‌ها و داروهایی که برای بازیکنان تجویز می‌کنیم کمیته دوپینگ از ما خواست و آنها را در اختیار این کمیته قرار دادیم. متاسفانه برخی‌ها بی انصافی کرده و عنوان می‌کنند که تمام بازیکنان استقلال از موارد نیروزا استفاده و یا پودر آلوده مصرف کرده بودند، درحالی که اصلا اینطور نیست. در هر بازی نفرات تیم ما تست و آزمایش دوپینگ می‌دهند، اگر آنها دوپینگی بودند که نتیجه آزمایش آنها مثبت اعلام می‌شد. در یک مقطعی ممکن است یک قوطی آلوده‌ای که روی آن قید نشده است، مورد استفاده برخی بازیکنان قرار گرفته باشد. آیا باید بگویید بازیکنان استقلال دوپینگ کرده‌اند؟ ما بعد از آن اتفاق کلا استفاده از این پودرها را ممنوع کرده‌ایم. بازیکنی چون مهدی امیرآبادی 20 سال است دارد فوتبال بازی می‌کند و شاید تا به امروز 100 بار تست دوپینگ داده باشد. حالا گفته‌اند می‌فرستند به فیفا، بفرستند، ایرادی ندارد. اصلا چیز مخفی نیست و همه چیز آشکار است. ما اعتقاد داریم اگر قرار است برخوردی صورت پذیرد باید برخورد باهمه باشد. ما بدتر ناراحت می شدیم اگر برخوردی صورت نمی پذیرفت. ما خودمان از این بابت طلبکاریم و بدهکار هیچکس نیستیم. این همه پول هنگفت می‌دهیم که بازیکن چنین کاری کند.در این زمینه البته خود را مقید به قانون می دانیم، اگر قانون بگوید بازیکن باید یکسال محروم شود، می‌بایست دوره محرومیت خود را طی کند و امروز هم که هیچ محرومیتی برای بازیکن ما درنظر نگرفته‌اند براساس آن عمل کرده‌ایم.

* البته در این بین بازیکن شما نقشی نداشته و ظاهرا زیر نظر پزشک تیم داروی آلوده را مصرف کرده است.

- هیچ تعمدی در این کار نبوده بازیکن فعلی پرسپولیس هم آزمایش‌های دوپینگش به مانند بازیکنان ما مثبت اعلام شده است. درست است که این بازیکن در زمانی که آزمایش دوپینگ داده در تیم دیگری بوده اما فعلا که در پرسپولیس بازی می‌کند. آن بنده خدا ندانسته این اتفاق برایش افتاده و من اعتقاد دارم هم در خصوص بازیکنان پرسپولیس و بازیکنان ما باید انصاف رعایت شود. من همانقدر که از بازیکنان پرسپولیس حمایت می‌کنم انتظار دارم دوستان از بازیکنان ما نیز حمایت کنند. من می‌گویم اگر این کار بد است، برای همه بد است و اگر هم خوب است که باید خوبیتش برای همه باشد، در عین حال جریمه‌ای هم که برای بازیکن خطاکار در نظر گرفته شده باید پرداخت کند و تاوانش را بدهد.

* اگر بخواهید از بین لیگ و جام حذفی یکی را انتخاب کنید، انتخاب شما کدام است؟

- خوب طبیعتا دوست دارم قهرمان لیگ شویم اما اگر جام حذفی را هم بردیم برای ما نتیجه خوبی است و یک سهمیه برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا کسب خواهیم کرد.

* داستان کمپ باشگاه استقلال به کجا انجامید؟

- همین الان کمپ آماده است و تیم دارد در آن تمرین می‌کند.

* احداث این کمپ می‌تواند یکی از دستاوردهای شما در باشگاه استقلال باشد؟

- چه بگویم، جالب اینجاست که این کمپ اصلا به چشم کسی نیامده است و همه فکر می‌کنند که ما کمپ نداریم، در صورتی که تیم ما الان آنجا تمرین می‌کند.

* اما ظاهرا تمرینات تیم شما در ورزشگاه دستگردی برگزار می‌شود؟

- از آنجایی که ما برای بهره برداری از امکانات ورزشگاه دستگردی با مسئولان این ورزشگاه قرارداد امضا کردیم و هزینه‌ای صرف شده است، تیم عمده تمرینات خود را در ورزشگاه دستگردی برگزار می‌کند و هفته‌ای دو بار هم به کمپ باشگاه می‌رود.

* با اوصاف قدم مهمی برای باشگاه مردمی استقلال برداشته‌اید؟

- بله این مهمترین دستاورد من برای باشگاه استقلال است، چون بعد از 30 سال، 40 هزار متر زمین به دارایی های استقلال اضافه شده است، ما در این مجموعه زمین چمن، سالن فوتسال، رختکن، احداث کرده و تا سه ماه دیگر موزه باشگاه نیز در این محل احداث خواهد شد.

* چند درصد از کارهایی که می‌خواستید در کمپ باشگاه استقلال به سرانجام رسیده است؟

- کارهایی که مد نظرمان بوده امسال در کمپ انجام دهیم به سرانجام رسیده و حتی اقداماتی فراتر از آن، مثلا ساخت سکوهای تماشاگران را برای فصل بعد در نظر داشتیم اما فکر می‌کنم تا پایان فصل این بخش از ورزشگاه نیز آماده بهره برداری باشد.

* چقدر برای احداث کمپ هزینه کرده‌اید؟

- بالای سه میلیارد تومان البته با بودجه‌ای جدا از آنچه برای باشگاه در نظر گرفته شده بود.

* بزرگ‌ترین هدف شما در استقلال چیست؟

- بزرگ‌ترین هدف من علاوه بر دستیابی به عنوان قهرمانی آسیا و اضافه کردن یک ستاره به ستاره‌های روی پیراهن استقلال ساخت ورزشگاهی 35 تا 40 هزار نفری است.

* فکر می‌کنید چه زمانی به این هدف بزرگ دست خواهید یافت؟

- کار خیلی سختی است، اما اگر پنج سال در استقلال باشم و کاری به کارم نداشته باشند، ورزشگاه اختصاصی باشگاه استقلال را تاسیس و آماده بهره برداری خواهم کرد.

* در این چند سال که در استقلال بودید؟ بهترین تیمی که داشتید کدام تیم بوده است؟

- شاید باور نکنید اما همین تیمی که امروز داریم بهترین تیمی است که من در استقلال داشتم.

* از این بهترین تیم‌تان در استقلال انتظار قهرمانی در آسیا را ندارید؟

- مطمئن باشید اگر این تیم امروز را حفظ کنیم در آسیا قهرمان خواهیم شد اما این احتمال وجود دارد که برخی بازیکنان را در پایان فصل از دست بدهیم و به تیم‌های دیگر بروند. با این حال من هیچ نگرانی ندارم چرا که در فصل آینده یک تیم کهکشانی و در کنارش "ته‌کشانی" می‌بندیم که نقص نداشته باشد. سال آینده برای تیم کهکشانی‌مان یک تیم یدکی گردن کلفت هم خواهیم بست.

* 4 سال و 2 ماه در فدراسیون فوتبال بودید؟ دستاوردهای فدراسیون در این مدت چه بوده است؟

- به نظر من سر و سامان دادن به ناهنجاری‌ها مهمترین دستاوردهای فدراسیون در زمان ما بود. در زمانی که فدراسیون صاحبی نداشت و با چیدمانی جدید براساس اساسنامه‌ای تازه باید کار را آغاز می‌کرد، ما عهده دار مسئولیت شدیم، در این شرایط جمع کردن فدراسیون کار آسانی نبود که آقای کفاشیان و دیگر همکارانش در فدراسیون موفق به انجام آن کار شدند. در عین حال زیرساخت‌هایی برای فوتبال ایران فراهم شد و کمپ تیم‌های ملی از یک زمین تمرین با چند اتاق تبدیل به مجموعه‌ای با چندین زمین تمرین، یک هتل 5 ستاره و امکاناتی دیگر شد. به همه اینها اضافه کنید، آوردن کارلوس کی‌روش به فوتبال ایران را که به نظر من کار آسانی نبود.

* شما در این مدت چه کردید؟

- عمده کار من همراهی با دیگر اعضای هیئت رئیسه و گرفتن ایرادات و تذکرات تخصصی بود. یکی دیگر از کارهای ما فعالیت در زمینه خصوصی سازی باشگاه‌ها و کلا کمک به باشگاه‌های فوتبال سراسر کشور بود.

* انتظار داشتید در انتخابات فدراسیون فوتبال رای نیاورید؟

- بله!

* چطور؟

- به علت اینکه درگیر کارهای باشگاه استقلال بودم نتوانستم به دوستان و اعضای مجمع تماس بگیرم. این را می توانید از تک تک اعضای مجمع سئوال کنید. من از اینکه دوستان به اندازه کافی به من رای ندادند از آنها دلگیر نبودم، چون حق شان بود که به هرکسی می خواهند رای بدهند.

* نظرتان در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال چیست؟

- چون من رای نیاوردم بهتر می توانم در مورد انتخابات نظر بدهم. به نظر من این یکی از بهترین انتخابات فدراسیون بود و یکسری افراد جوان و شایسته به عضویت هیئت رئیسه درآمدند که نوید روزهای خوبی برای فوتبال کشور می دهد.

* واقعا هیچ ناراحتی ندارید؟

- چرا باید ناراحت باشم؟ من پس از برگزاری مجمع با چهره ای بشاش به افراد منتخب تبریک گفتم و محل برگزاری مجمع را ترک کردم. ما باید به این عادت کنیم و این فرهنگ را در خود ایجاد کنیم که اگر نه شنیدیم و در انتخابات رای نیاوردیم همه چیز را زیر سئوال نبریم.

* نظرتان در مورد انتخاب کفاشیان چیست؟

- آقای کفاشیان با چهار ساله تجربه ریاست فدراسیون می‌تواند بیشتر منشا اثر باشد. این انتظار از ایشان می‌رود که در دوره جدید بهتر کار کند.

* ... و آقای قریب هم برخلاف پیش بینی‌ها رای نیاورد.

- فکر می کنم در خصوص آقای قریب کم لطفی شد و خوب برای حضور در مجمع معرفی نشد.

* آخرین صحبت شما با مدیران جدید فوتبال.

- آرزوی موفقیت برای آنها دارم و امیدوارم زیرساختهای فدراسیون را تقویت کنند.

* آقای فتح الله زاده لطفا خیلی کوتاه نظرتان را در خصوص این کلمات بگویید؟

استقلال: عشق

استقلال جوان: همراه

پرسپولیس: رقیب و رفیق