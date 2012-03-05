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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۴

لطفی اعلام کرد:

37 درصد دانش آموزان آملی در رشته کار و دانش تحصیل می کنند

37 درصد دانش آموزان آملی در رشته کار و دانش تحصیل می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش آمل گفت: 37 درصد دانش آموزان آملی در رشته کار و دانش تحصیل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر لطفی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مدارس فنی حرفه ای و کار و دانش باید بر اساس نیاز صنعتی، توجه جدی به نیاز بازار کار را داشته باشند، گفت: با توجه به نیاز شهرستان آمل و توسعه شهرک صنعتی در این شهرستان، باید این درصد به 45 افزایش یابد.

رئیس اداره آموزش و پرورش آمل افزود: برای ساخت و تجهیز کارگاه کار و دانش هنرستان امام علی(ع) سه میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه شد.

مدیر آموزش و پرورش آمل بیان داشت: در این طرح آموزشی عباس سجادی خیر آملی700 میلیون ریال کمک نمودند و بقیه اعتبارات از محل اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس مازندران تامین شد.

وی ادامه داد: این کارگاه آموزشی در دو طبقه شامل کارگاه رایانه، برق خودرو، تاسیسات به همراه کلاس های تئوری است.

لطفی، از آغاز ساخت دو واحد آموزشی جدید در کنار دبیرستان فعلی و قدیمی امام خمینی(ره) این شهرستان خبر داد و گفت: برای ساخت این دو مدرسه حدود 20 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شد.

وی یادآورشد: بزودی چهار طرح آموزشی دیگر در آمل، شامل سالن ورزشی شهید خانزاد به همراه ساختمان اداری آن، مدرسه مرحوم حکیمی، مدرسه راهنمایی شاهد و مدرسه شهید ملک زاده افتتاح خواهد شد.

60 هزار دانش آموز در 400 واحد آموزشی شهرستان آمل مشغول به تحصیل هستند.
 

کد مطلب 1552616

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