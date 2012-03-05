به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدجعفر علمی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اضافه کرد: این مراسم روز پنج شنبه 18 اسفندماه در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) وابسته به جامعه المصطفی العالمیه برگزار خواهد شد.



وی اظهار داشت: جامعه المصطفی از سال قبل به منظور نکوداشت خدمات عالمان، پژوهشگران و مبلغان حوزه در عرصه بین الملل، مراسم نکوداشت چهره‌‌های ماندگار حوزوی را آغاز کرده است.



معاون پژوهش جامعه المصطفی به نکوداشت سال پیش اشاره کرد و گفت: در سال پیش، که نخستین نکوداشت چهره های ماندگار حوزوی در عرصه بین‌ الملل بود آیت الله موسوی لاری چهره ماندگار انتخاب شد که دارای خدمات و تألیفات بسیار زیادی به زبان‌های مختلف هستند.



تجلیل از علامه عبدالهادی الفضلی



حجت الاسلام علمی به چهره های ماندگار دومین نکوداشت اشاره و تصریح کرد: در این نکوداشت، از آیت الله عبدالهادی الفضلی از حجاز تجلیل خواهد شد که ایشان در 50 سال گذشته، به تربیت شاگردانی پرداخته و دارای تألیفات بسیاری به زبانهای مختلف است.



تجلیل از علامه اختر رضوی



وی با بیان اینکه همچنین در این مراسم از شخصیت مرحوم علامه سیدسعید اختر رضوی از هند تجلیل می شود اضافه کرد: کمیته برگزاری این نکوداشت، تصمیم گرفت که با توجه به خدمات ایشان در عرصه تألیف، ترجمه و...، از خدمات ایشان تجلیل کند.



معاون پژوهش جامعه المصطفی گفت: مرحوم علامه سیدسعید اختر رضوی چهار دهه پیش به آفریقا رفت و به تبلیغ پرداخت و بدین ترتیب، هزاران نفر به اسلام و مکتب اهل‌بیت(علیهم السلام) روی آوردند و از جمله تألیفات ایشان می‌توان به ترجمه المیزان به زبان انگلیسی اشاره کرد که تاکنون 13 جلد آن، که با شش و نیم جلد المیزان برابری می کند، منتشر شده است.



وی، درباره این نکوداشت خاطرنشان کرد: سخنرانان این نکوداشت، حجج اسلام اعرافی، رئیس جامعه‌ المصطفی، و محسن قمی معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری همچنین آیت الله تسخیری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هستند.



حضور شخصیتهای علمی 20 کشور



حجت الاسلام علمی به اهداف این نکوداشت اشاره کرد و اظهار داشت:‌ در این نکوداشت، شخصیت‌هایی از 20 کشور، از جمله عراق، عربستان، امریکا، کانادا، هند، تانزانیا،‌ پاکستان و لبنان، حضور دارند.



وی الگو‌دهی به جوانانی که در حوزه های علمیه مشغول تحصیل‌اند؛ معرفی خدمات و زحمات بزرگان حوزه که در سراسر عالم به ارائه خدمات دینی، علمی و فرهنگی می‌پردازند؛ تقدیر از بزرگان و علمایی که در کشورهای مختلف مشغول فعالیت هستند را از جمله اهداف این همایش برشمرد.



وی با اشاره به شاخصه های انتخاب چهره‌های ماندگار گفت: تاثیرگذاری در حوزه بین المللی، داشتن حداقل سابقه 30 ساله علمی به صورت پیوسته و مستمر از جمله شرایط انتخاب افراد برای معرفی در این نکوداشت است.

