حوادث قم در 24 ساعت گذشته 55 کشته و مجروح در پی داشت

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از تعداد یک هزار و 38 مورد تماس ثبت شده با اورژانس قم 128 مورد منجر به ماموریت شد.



وی افزود: طی 24 ساعت گذشته 48 مورد تصادف در قم رخ داد که این تعداد حادثه 53 مجروح و دو کشته برجای گذاشت.



معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی قم اظهار داشت: از مجموع 48 مورد تصادف رخ داده در قم 23 مورد مربوط به موتور سواران بود که سهم مجروحان این سوانح به 27 مورد می‌رسد.



فراهانی در ادامه از برخورد یک دستگاه خودروی پژو با تیر چراغ برق به عنوان یکی از این حوادث یاد کرد و ادامه داد: در این حادثه که در محور جاده قدیم قم - تهران رخ داد علی رغم حضور مأموران اورژانس در محل حادثه راننده پژو در دم جان سپرد.



وی از برخورد دو دستگاه خاور با یکدیگر نیز به عنوان یکی از حوادث شاخص امروز یاد کرد و ابراز داشت: در این حادثه که در ساعت 9 و 15 دقیقه صبح امروز در کیلومتر 10 جاده گرمسار رخ داد یکی از رانندگان در دم جان سپرد.



معاون اورژانس قم اضافه کرد: راننده دیگر نیز به مرکز درمانی درمانی شهید بهشتی منتقل شد که حال وی وخیم گزارش شده است.

