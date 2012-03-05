قم 13 هزار زن سرپرست خانوار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی ظهر دوشنبه در دیدار با آیت الله صافی گلپایگانی در گزارشی با بیان این که 20 هزار خانواده بی سرپرست تحت حمایت این کمیته هستند اظهار داشت: این تعداد خانوار چهار درصد از جمعیت استان را تشکیل می دهد و این میزان نسبت به سال گذشته با کاهش بیش از یک درصدی روبرو است.



وی با بیان اینکه پنج هزار دانش آموز بی بضاعت در قم تحت پوشش امداد هستند اضافه کرد: همچنین 960 نفر دانشجو تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.



وی افزود: همچنین 13 هزار زن سرپرست خانوار داریم که چهار هزار نفر از خانواده‌های آنان مستاجر هستند.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم از برگزاری جشن خودکفایی یک هزار و 110 خانوار تحت پوشش به عنوان یکی از فعالیتهای این کمیته خبرداد و اظهار داشت: سهم اشتغال زایی کمیته امداد در سال 90 چهار هزار شغل بوده که بیش از این تعداد شغل ایجاد شده است.



ساخت 400 واحد مسکونی



وی از ساماندهی ازدواج 2 هزار دختر و پسر خبر داد و گفت: ساخت 400 واحد برای اعضای تحت پوشش این کمیته از دیگر فعالیتهای امداد است که در حال حاضر 200 خانوار سه نفر به بالا منازل خود را دریافت کرده و فردا نیز طی مراسمی 26 واحد مسکونی تحویل متقاضیان خواهد شد.



جلالی با اشاره به هفته احسان و نیکوکاری اضافه کرد: به مناسبت این هفته در روز چهارشنبه زنگ نیکوکاری در تمام مدارس استان قم به صدا در خواهد آمد.



وی اظهار داشت: همچنین 50 پایگاه برای روز پنجشنبه احداث می‌شود تا مردم شریف قم اعانات خود را به نیازمندان تحویل دهند.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم با بیان اینکه در سال قبل 333 میلیون تومان از سوی مردم قم برای کمک به محرومان جمع‌آوری شد ابراز امیدواری کرد امسال این میزان بیشتر شود.

